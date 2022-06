Oroscopo Paolo Fox, settimanale 20-26 giugno 2022/ Cambiamenti per Capricorno e…

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 20-26 giugno 2022: cambiamenti sul lavoro per Capricorno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la settimana dal 20 al 26 giugno 2022. L’Oroscopo Paolo Fox settimanale su Dipiù Tv quali sono i segni più fortunati in amore per la prossima settimana. Quale segno sarà fortunato in amore? Chi avrà promozioni sul lavoro? Tre stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Hai bisogno di vivere un’avventura in amore ma se stai vivendo una storia cerca di ridimensionarla. Il partner potrebbe chiederti una pausa di riflessione. Il per sempre merita una riflessione e se devi fare un passo pensaci bene. Sul lavoro sono in arrivo soddisfazioni importanti. Da martedì potresti trovare delle soluzioni e ripartire.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale hai voglia di lasciarti andare all’amore e per te sta iniziando un periodo importante. Prova a mantenere la calma soprattutto con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete, perché sono gli unici in grado di farti innervosire e di farti perdere le staffe. Cambiamenti sul lavoro negli ultimi giorni. Chi è giovane potrebbe essere arrabbiato. I nuovi progetti vanno rivisti perché non possono essere approvati. In amore prova a dare un taglio al passato. Domenica sarà una giornata speciale per gli innamorati. Decisioni importanti potranno essere prese a metà settimana quando la Luna sarà nel tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 20-26 giugno 2022: problemi in amore per Acquario

Le previsioni di Paolo Fox per la settimana dal 20 al 26 giugno 2022 si concludono con i segni zodiacali di Acquario e Pesci. Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. In amore sarà importante risolvere un problema. Hai bisogno di serenità, equilibrio e divertimento. Passione alle stelle con Sagittario e divertimento assicurato con Gemelli. Sul lavoro, cerca di fare chiarezza nella tua mente: le giornate in arrivo sono piene di buoni propositi, ma devi fare tutto con calma. Prendi in considerazione l’idea di firmare un accordo.

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Stando all’Oroscopo Paolo Fox settimanale in amore sei molto critico e guardi in modo diffidente quelle persone che pensi ti abbiano mancato di rispetto. Cerca di lasciarti alle spalle le incomprensioni e le incertezze. Fai chiarezza nel tuo cuore. Sei dubbioso sulla scelta da prendere ma evita di farti prendere dal panico. Lasciati guidare dalle sensazioni positive. Sul lavoro cerca di cambiare strategia rispetto al passato. Hai paura di incappare in qualche problema e pertanto non riesci ad essere entusiasta più del dovuto. Devi essere cauto perché le giornate di lunedì e martedì saranno particolarmente pesanti. Comincia a pianificare da











