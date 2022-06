Oroscopo Paolo Fox, settimanale 20-26 giugno 2022/ Tradimento per Scorpione e…

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 20-26 giugno 2022: emozioni in amore per Leone e…

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la settimana dal 20 al 26 giugno 2022.Secondo lìOroscopo Paolo Fox settimanale di Dipiù Tv quali sono i segni più fortunati in amore per la prossima settimana. Quattro stelle per i nati sotto il segno del Leone. Venere non sarà più contraria e pertanto sarà possibile lasciarsi andare a nuove emozioni in amore. Hai voglia di trasgredire e di vivere una bella passione. La giornata di mercoledì sarà ottima. Sul lavoro, il cielo promette grandi cose. Ci saranno delle sorprese in arrivo e piccoli rimborsi economici. Tre stelle per i nati sotto il segno della Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2022/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Stando all’Oroscopo Paolo Fox settimanale in arrivo Buone notizie in amore perché le nuove conoscenze sono favorite. Non devi isolarti o chiuderti ma lasciarti andare alle emozioni. Potrebbe nascere una storia interessante ma cerca di usare il piglio critico. Occhio alle giornate di lunedì e martedì. Sul lavoro c’è chi ha iniziato un nuovo lavoro e chi è già proiettato all’autunno. Da martedì in poi potrai parlare con una persona importante. Non bisogna aspettarsi troppo da questa settimana ma nemmeno farsi prendere dal panico. Buone opportunità da mercoledì. In amore evitate persone complicate o storie difficili. La sindrome della crocerossina comporta solo problemi e alla fine c’è il rischio di rimanere soli.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: previsioni

Oroscopo Paolo Fox settimanale: periodo di ripartenza per Bilancia e…

Le previsioni di Paolo Fox proseguono con gli altri segni zodiacali. Quale segno sarà fortunato in amore? Cinque stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. In amore devi mantenere la calma perché è un periodo molto complicato. Cerca di lasciarti il passato alle spalle. In questo modo eviterai di soffrire e potrai evitare tensioni. Sul lavoro ti stai impegnando tanto e hai molti obiettivi. Se qualcosa si è fermato nell’ultimo periodo bisogna ripartire dando il massimo.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale buone notizie anche per i nati sotto il segno dello Scorpione. Chi è single ha paura di soffrire ma il fatto che Venere non sia in opposizione è un importante fattore. Cercate di lasciarvi andare alle emozioni e superate timori e diffidenze. Devi osservare, riflettere prima di agire perché hai bisogno di capire cosa ti accade intorno. Sul lavoro dovrai iniziare a farti rispettare. Se ha una tua attività o lavori a contatto con il pubblico devi fati rispettare e chiedere quello che ti spetta. Per chi sta vivendo un rapporto difficile cercate di evitare la crisi. Le persone sposate potrebbero tentare di percorrere altre strade per sfuggire alla noia e alla monotonia. Nella giornata di venerdì e sabato evitare di fare degli errori. E’ importante pareggiare i conti per evitare discussioni.

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 20-26 giugno 2022/ Cambiamenti per Capricorno e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA