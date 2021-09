Oroscopo Paolo Fox settimanale 20-26 settembre 2021/ Classifica segni Top: gemelli…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 20 al 26 settembre 2021

Come sarà la settimana che va dal 20 al 26 agosto 2021 per i segni zodiacali? Quali segni vivranno sette giorni di relax e serenità sia nella sfera dei sentimenti che delle finanze? L’oroscopo Paolo Fox, nelle previsioni pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, svela le previsioni delle stelle. Anche questa settimana ci saranno alcuni segni che vivranno una settimana positiva ed altri che, invece, dovranno aspettare stelle più favorevoli per concretizzare progetti sentimentali e professionali.

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno del toro affronteranno una settimana tranquilla. Le storie d’amore che nascono in questo periodo potrebbero regalare grandi emozioni e i single del segno potrebbero avere l’occasione d’incontrare la persona giusta durante una cena o un viaggio. Anche il lavoro potrebbe essere un’ottima occasione per socializzare. Buona settimana per i sentimenti per i gemelli che dovrà riuscire a lasciarsi andare alla passione. Sul lavoro, invece, sarà necessario rivedere qualcosa per evitare confusione. I nati sotto il segno del leone vivranno una settimana nel corso della quale avranno voglia di lasciarsi andare ai sentimenti. Sul lavoro, invece, sarà meglio evitare affari che sembrano facili e allettanti.

Settimana positiva per vergine, bilancia e sagittario secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, la settimana dal 20 al 26 settembre sarà super positiva per i nati sotto il segno della Vergine per la sfera dei sentimenti. Chi ha chiuso da poco una storia potrebbe anche recuperare mentre sul lavoro potrebbero nascere buonissime occasioni. Le stelle consigliano di agire e darsi da fare. Buona settimana anche per la bilancia. Le persone in coppia saranno travolte dalla passione mentre i single troveranno il coraggio di lasciarsi andare all’amore. Sul lavoro, i nati del segno hanno voglia di rimettersi in gioco.

Infine, secondo l’oroscopo Paolo Fox la settimana sarà anche favorevole per i nati sotto il segno del sagittario. Chi è single avrà l’occasione per fare incontri interessanti. Anche il lavoro sarà interessante e non mancheranno le occasioni per migliorare o dare una svolta definitiva alla vostra posizione. Tuttavia, la stanchezza si farà sentire.



