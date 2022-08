Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022: le previsioni di Sagittario e Capricorno

Torna l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox settimanale. Per la settimana dal 21 al 26 agosto cosa succederà ai segni zodiacali di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Tre stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. I single avranno discussioni con una persona che non è troppo chiara. Non ti sentirai ricambiato e questo atteggiamento ti farà parecchio innervosire. Nel mese di settembre ci saranno chiarimenti definitivi. Per quanto riguarda la vita di coppia, se ci sono due storie in ballo questo non è il momento migliore per tradire. Alcune fine settimana potrebbero essere tormentati. Cerca di mantenere la calma. Sul lavoro ci avviciniamo al mese di settembre. Sarà opportuno verificare la tenuta di alcuni rapporti di lavoro o far dare delle garanzie.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale tre stelle vanno per i nati sotto il segno del Capricorno. Per i single di questo segno settembre sarà un mese di recupero. Finora gli incontri non sono stati fortunati ma a settembre potrai recuperare. Qualche conflitto potrà capitare in famiglia e nei rapporti con i parenti. E’ tempo di chiarimenti. Per molte coppie ci sono stati momenti di disagio, forse per colpa del lavoro o di altri eventi. Sul lavoro il 2023 sarà un anno astrologico molto positivo. Pertanto non temere nulla.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022: le previsioni di Acquario e Pesci

Le anticipazioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale proseguono con i restanti segni di Acquario e Pesci. Tre stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Con Venere in opposizione sarà difficile vivere relazioni serene. Se sei in crisi da tempo le tensioni possono essere già esplose ma cerca di dimenticare anche perché a settembre potrebbe tornare la passione. Sei pronto ad uscire dalla solita routine ma il tuo partner non è del tuo stesso pensiero. Questo comportamento ti sta facendo perdere le staffe e potrebbe finire per compromettere il rapporto. Sul lavoro cerca di non fare il passo più lungo della gamba. I progetti nati ad agosto potrebbero rallentare.

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Se una persona ti ha stancato o non mantiene le promesse fatte dovrai prendere la decisione di lasciarla fuori dalla tua vita. Se pensi di aver dato troppo cerca di pareggiare i conti. Nella vita di coppia cerca di mettere da parte la gelosia. Alcuni problemi lavorativi incidono sulla stabilità. Complicazioni in arrivo con Vergine e Gemelli. Sul lavoro vorrai evadere e tentare strade diverse dal passato. E’ probabile che sia arrivata una conferma.











