Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 21 al 26 agosto? Quale sarà il segno più fortunato in amore? E sul lavoro invece? Andiamo a scoprire in dettaglio cosa prevede il noto astrologo per i segni zodiacali di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. I single dell’Ariete non dovranno insistere troppo sui problemi del passato. Venere è di nuovo favorevole ed è importante guardare avanti. Le nuove storie sono ben viste dalle stelle. Ti piacciono le nuove sfide ma ora cedi il passo ad un sentimento sincero. Per quanto riguarda la vita di coppia, tutto quello che fai verrà valutato con cura. Attenzione ai passi falsi soprattutto se hai a che fare con Ariete e Bilancia. Non è detto che ci sarà una crisi ma alcuni chiarimenti saranno necessari. Sul lavoro è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Non tutto è semplice anche perché ti sei messo in testa delle sfide impossibili.

L’Oroscopo Paolo Fox settimanale assegna quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. Chiediti cosa desideri in amore anche perché da maggio è accaduto di tutto. Il transito di Venere dissonante potrebbe aver comportato più vantaggi che svantaggi. Per le coppie non sarà facile ristabilire un buon equilibrio. L’insoddisfazione sul lavoro potrebbe condizionare negativamente la vita di coppia. Sul lavoro alcune collaborazioni saranno messe in discussione e se qualcosa non va sarà necessario puntare i piedi. Tra sabato e domenica ci saranno belle intuizioni secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022: le previsioni di Gemelli e Cancro

Quattro stelle per i Gemelli. Secondo le anticipazioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale per la prossima settimana, i single del Gemelli potrebbero fare un incontro speciale. A fine mese Mercurio sarà favorevole e potrete fare conoscenze interessanti. Per le coppie ci sono stati problemi da risolvere. L’amore dovrà essere protetto perché gli impegni di lavoro stanno prendendo il sopravvento e ci sarà meno tempo per pensare al partner che si sentirà messo da parte. Sul lavoro non è scontato che tu abbia dovuto affrontare una discussione. Giovedì potrebbe essere di buon auspicio.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i single di questo segno non amano la solitudine e sono alla ricerca di continue conferme. Una buona Luna consiglia il meglio nella giornata di martedì. Chi si è sposato da poco avere qualche soddisfazione in più. Cercate di tenere lontani i problemi di lavoro e le frustrazioni che arrivano dall’esterno. Cielo positivo, proteggi i sentimenti. Sul lavoro tutto è cambiato, compreso il rapporto con i colleghi e l’ambiente di lavoro. Se qualcosa non è cambiato vuol dire che sei tu ad essere cambiato.











