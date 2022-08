Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022/ Previsioni per Leone, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Cosa succederà ai segni zodiacali di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione nella settimana dal 20 al 26 agosto? Le anticipazioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale prevedono un forte recupero il segno del Leone. Venere continua il transito nel tuo segno e il fascino aumenta. La Luna in Leone aiuta nella giornata di giovedì. Progetti importanti per la vita di coppia. Giove favorevole consiglia a tutte le coppie che si vogliono bene di fare passi importanti per il futuro. Non ti scoraggiare però, bisogna recuperare un progetto. Sul lavoro è un periodo fortunato anche e da qualche tempo con Urano contrario sono più le uscite che le entrate. Cerca di tutelare di più i tuoi interessi.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale sono cinque stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Il fine settimana potrai metterti in gioco. Se hai aperto una disputa con un familiare o ci sono questioni su casa e proprietà cerca di mettere tutto in chiaro. Sul lavoro si registra un recupero. I liberi professionisti stanno pensando ad un progetto da rilanciare in vista del 2023. Potrai anche pensare di aprire una vertenza. Da martedì il Sole sarà in Vergine e questo aumenterà la comprensione. Bisogna stare più vicini.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Le anticipazioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale assegna quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Luglio e agosto sono stati mesi ricchi di azioni travolgenti. Hai una sensibilità fuori dal comune e per accompagnarti ad una persona devi capire come la pensa per evitare delusioni. Nelle coppie forti c’è un allontanamento da maggio. Ci sono state divergenze e tensioni che vanno dimenticate per sempre. Prudenza nella giornata di martedì. Chi di recente ha cambiato lavoro potrebbe non essere soddisfatto ma ora bisogna fare buon viso a cattivo gioco considerando che Giove è in opposizione.

Quattro stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Fase di risposte a metà per i single. Secondo Paolo Fox non dovrai chiuderti in te stesso e pensare che gli altri non siano all’altezza del tuo amore. Chi è separato deve mettere a posto alcuni contenziosi. Le relazioni che stanno in piedi da tempo avrebbero bisogno di uno sprint in più. Sul lavoro cerca di non perdere le opportunità. Se hai un ruolo in azienda da diversi anni potresti anche pensare di cambiare. Fai attenzione in particolare alla giornata di giovedì. Le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.











