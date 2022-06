Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 giugno 2022/ Conflitti in amore per Scorpione..

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 21-26 giugno 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Cosa succederà questa settimana ai segni zodiacali? Quali saranno le previsioni? Oroscopo Paolo Fox settimanale è stato presentato nella puntata odierna de I Fatti Vostri. Ai nati sotto il segno del Leone si consiglia di lasciarsi andare alle emozioni. Venere non sarà più in opposizione e questo significa che si potrà recuperare soprattutto se dovete fare i conti con dubbi o lontananze. Giornata di mercoledì top per quanto riguarda la passione. Sul lavoro ci saranno delle soddisfazioni in arrivo, anche di tipo economico. In questo periodo avete bisogno di rivedere le storie, avete bisogno di razionalità. Se qualcosa non va come vorreste, parlatene. Sul lavoro Giove e Marte sono dalla vostra parte e ciò comporta grandi cambiamenti, soprattutto la gelosia di alcuni colleghi: fate attenzione.

Stando all’Oroscopo Paolo Fox settimanale buone notizie in amore per i nati sotto il segno della Vergine. Le nuove conoscenze sono favorite. Occhio alle giornate di lunedì e martedì. Sul fronte professionale, c’è chi ha iniziato un nuovo lavoro e chi invece sta pensando all’autunno. L’oroscopo della settimana prossima vi vede tra i segni migliori visto che, avendo Venere dalla vostra parte, potreste avere ottime possibilità di trovare l’anima gemella se siete single da molto tempo. Dovete avere una forte certezza per fare il salto, ma le relazioni migliori sono spesso quelle che nascono dalle situazioni più confuse e inaspettate.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Periodo complicato in amore per i nati sotto il segno della Bilancia. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale non pensate al passato che vi ha fatto soffrire ma cercate piuttosto di lasciarvi andare alle emozioni. Sul lavoro avrete tanti obiettivi da conseguire e anche se qualcosa si è fermato dovrete ripartire alla grande. Bisogna dare il massimo e ripartire alla grande. Per l’oroscopo di Paolo Fox in amore siete piuttosto diffidenti a causa dell’opposizione di Giove e Marte. Se qualcuno vi incuriosisce, volete lasciarvi andare ma avete paura di fare qualche gaffe. Sul lavoro procedete con calma e cautela. I guadagni sono in aumento e ottimi.

L’Oroscopo Paolo Fox settimanale rivela che i single nati sotto il segno dello Scorpione avranno paura di soffrire. Da giovedì Venere non sarà più in opposizione e chi è solo può lasciarsi andare senza timori o diffidenze. Sul lavoro fatevi pagare quello che vi spetta. Alle parole devono seguire anche i fatti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana in questo momento Venere è in opposizione, quindi voi e il vostro partner potreste avere conflitti e tensioni. Vi sentite un po’ giù e vi mettete sulla difensiva perché le cose non vanno come previsto. Non sopportate le persone insincere. Negli ultimi tempi vi siete concentrati sul lavoro invece che sull’amore. Attenzione al denaro, che scarseggia sempre.











