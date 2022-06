Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 giugno 2022/ Scelta difficile per Acquario…

I Fatti Vostri, Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 giugno 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Quali saranno i segni maggiormente fortunati sul lavoro? E quelli in amore? A togliere ogni dubbio ci pensa Oroscopo Paolo Fox settimanale che come in ogni settimana fornisce anticipazioni sui segni zodiacali durante il programma I Fatti Vostri. Avventura in amore per i nati sotto il segno del Sagittario. Sul lavoro stanno per arrivare delle soddisfazioni e le soluzioni a qualche problema arriveranno da martedì. Paolo Fox nel suo oroscopo per la prossima settimana prevede che in questo periodo le storie che nascono sono intriganti e possono trasformarsi in qualcosa di meraviglioso. Venere è dalla vostra parte, quindi lasciatevi andare di più. Siete pronti a riprendere il ritmo delle cose e a superare i problemi del passato. Sul lavoro, la promozione tanto desiderata e meritata è finalmente in arrivo.

I nati sotto il segno del Capricorno vorranno lasciarsi andare alle emozioni. Cercate di mantenere la calma ed essere pazienti soprattutto con i nati sotto ii segno del Cancro e dell’Ariete. Sul lavoro, ci sono stati dei cambiamenti nell’ultimo periodo. I nuovi progetti vanno rivisti. Secondo l’oroscopo della prossima settimana chi ha subito un duro colpo in amore non è disposto a rimettersi in carreggiata e a cercare l’anima gemella. Sembrate sempre ansiosi e insoddisfatti, ma c’è chi si trova in una posizione peggiore della vostra. Giove è dissonante sul lavoro, quindi fate attenzione quando il denaro scarseggia. Problemi nel rinnovo di un contratto, ad esempio, possono derivare dal fatto che qualcuno non mantiene la parola data.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Acquario e Pesci

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale proseguono con i segni dell’Acquario e dei Pesci. In amore i nati sotto il segno dell’Acquario avranno bisogno di equilibrio. Potrebbe scattare la passione con qualche Sagittario ma il divertimento è assicurato con il Gemelli. Sul lavoro cercate di fare chiarezza. L’idea di firmare un accordo non è poi coì male. Secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox se siete coinvolti in due storie d’amore contemporaneamente, è il momento di chiudere una relazione e concentrarvi su quella che vi dà più piacere. Le relazioni nate di recente sono in pericolo. È meglio lasciarle andare. Sul lavoro, è arrivato un punto di svolta. Utilizzate le nuove informazioni per promuovere i vostri interessi.

Ai nati sotto il segno dei Pesci si consiglia di lasciarsi alle spalle le incomprensioni. Da giovedì inizierà un transito polemico di Venere e dovrete fare chiarezza nel vostro cuore. Sul lavoro cercate di cambiare strategia. Per l’oroscopo della settimana prossima di Paolo Fox Venere in posizione favorevole può aiutarvi a creare un legame speciale. Potreste essere in grado di risolvere questioni di vecchia data e di determinare la vostra direzione. Sul lavoro potrebbe esserci un po’ di esitazione, ma poi tutto andrà bene. Sono in arrivo buone proposte.











