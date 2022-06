Oroscopo Paolo Fox, settimanale 21-26 giugno 2022/ Soddisfazioni per Gemelli e…

I Fatti Vostri, Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 giugno 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Torna a I Fatto Vostri l’oroscopo Paolo Fox settimanale che va dal 21 giugno fino al weekend. L’astrologo ha fornito le sue previsioni durante la puntata di oggi de I Fatti Vostri. Quale segno sarà il più fortunato in amore? Cosa accadrà sul lavoro? Buone notizie in amore per i nati sotto il segno dell’Ariete. Chi è rimasto solo da troppo tempo potrà sperare di incrociare l’amore. Cercate però di non innamorarvi di persone troppo complicate perché l’amore non è una sfida. Sul lavoro ci saranno dei contenziosi da risolvere. Dovrete cercare di farvi valere e di dimostrare chi siete. Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox l’amore impulsivo è spesso il risultato dell’essere travolti nei primi giorni di una nuova relazione. È quindi importante cercare di essere razionali mentre si cambia lentamente la situazione. Prima di una nuova relazione, dovete aver chiuso quella vecchia. Correggete tutto ciò che è difettoso sul lavoro; ci saranno molte soddisfazioni nei prossimi mesi.

Stando all’oroscopo Paolo Fox settimanale per i nati sotto il segno del Toro la passione è alle stelle. Sono favoriti i nuovi incontri con il segno del Cancro e dello Scorpione. Sul lavoro inizierà una fase di recupero. State avvertendo un po’ di stanchezza ma vedrete che pian piano le cose si risolveranno. Secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana prossima Venere è dalla vostra parte, e quindi le relazioni sentimentali possono essere molto piacevoli. L’influenza positiva di Mercurio sulla vostra vita può portare a nuove relazioni. Non siate un bastone tra le ruote, visto che siamo in estate. Sul lavoro possono presentarsi nuove opportunità, ma fate attenzione alle questioni di denaro.

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 21-26 giugno 2022: le previsioni per Gemelli e Cancro

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale ci saranno buone notizie in amore anche per i nati sotto il segno dei Gemelli. Siete affascinanti e in molti vogliono trascorrere del tempo in vostra compagnia. Le amicizie potranno trasformarsi in qualcosa di più. Venere sarà nel segno da giovedì. Sul lavoro tutto procede a gonfie vele e da martedì potrete fare delle richieste. Le soddisfazioni arriveranno presto. Secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox questa sarà un’ottima settimana, ma la prossima, quando dal 23 giugno Venere si troverà nel vostro segno ci saranno opportunità uniche. Lasciatevi alle spalle il passato e guardate al futuro con ottimismo. Se c’è qualcuno che vi piace, fatevi avanti. Non avete nulla da perdere. Sul lavoro, volete mettervi alla prova e dare una svolta alla vostra vita. I nati sotto il segno del Cancro non saranno soddisfatti della loro vita sentimentale. Molte storie sono naufragate e invece in altre si procede pe abitudine. Sul lavoro siete stanchi e l’aspetto economico vi desta qualche preoccupazione. La giornata più complicata sarà quella di giovedì.

La classifica della prossima settimana di Paolo Fox vi vede nelle posizioni intermedie anche se avete molta autostima e desiderio di successo. In questo periodo avete bisogno di rivedere le storie, avete bisogno di razionalità. Se qualcosa non va come vorreste, parlatene. Sul lavoro Giove e Marte sono dalla vostra parte e ciò comporta grandi cambiamenti, soprattutto la gelosia di alcuni colleghi: fate attenzione.













