Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-27 febbraio 2022/ Classifica segni Flop: ariete…

Oroscopo Paolo Fox dal 21 al 27 febbraio 2022: la classifica settimanale

Settimana sottotono o super positiva quella dal 21 al 27 febbraio 2022 secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? Come ogni domenica, torna l’appuntamento con l’astrologo più famoso della televisione italiana e le sue previsioni pubblicate sulle pagine del settimanale DiPiùTv e sull’App Astri di Paolo Fox. Secondo le stelle, i nati sotto il segno dell’ariete, toro, leone, bilancia, scorpione e capricorno avranno una settimana in cui non mancheranno dei momenti down.

Nello specifico, quali sono le previsioni per amore, lavoro e salute per ariete, toro, leone, bilancia, scorpione e capricorno? Andiamo a scoprirle segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: giorni ariete, toro e leone

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, la settimana dal 21 al 27 settembre sarà sottotono per i nati sotto il segno dell’ariete. In amore è arrivato il momento di troncare storie nate per gioco e che non hanno futuro. Occhio alle discussioni che potrebbero nascere nel weekend. Cielo decisamente più favorevole sul lavoro dove potrebbero arrivare anche dei trionfi. Periodo altalenante in amore per i nati sotto il segno del toro. Segno passionale e legati alla famiglia, teme di non essere amato come vorrebbe. Sul lavoro, la situazione è in ripresa e in futuro potrebbero arrivare i risultati che tanto desideri.

Il leone, alle prese con una storia d’amore non del tutto convincente, affronterà la settimana dal 21 al 27 febbraio con una serie di dubbi e perplessità: chiudere o provare a salvare una relazione che non vi rende totalmente felici?

Oroscopo Paolo Fox: settimana particolare per bilancia, scorpione e capricorno

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox prevedono una settimana tra alti e bassi per bilancia, scorpione e capricorno. I nati sotto il segno della bilancia, in amore, c’è il bisogno di dimentare le sofferenze del passato. Non chiudetevi a riccio ricordandovi che la speranza di tornare ad essere sentimentalmente sereni e felici c’è sempre. Sul lavoro qualche problema da risolvere. Abbiate pazienza. Occhio ai nati sotto il segno dello scorpione, amanti della sincerità. In amore, una piccola bugia o incomprensione potrebbe farvi perdere le staffe. Sul lavoro la situazione è pesante, ma è importante non mollare.

Infine, settimana sottotono anche per i nati sotto il segno del capricorno che, in amore, potrebbe ritrovarsi alle prese con una persona da riconquistare. Sul lavoro, per evitare inutili tensioni, cercate di scendere ad un compromesso che soddisfi tutte le parti.



