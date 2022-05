Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-27 maggio 2022/ Le previsioni di Cancro, Leone e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-27 maggio 2022: incontro speciale per il Leone…

Tornano anche questa settimana le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale. Sul Settimanale Dipiù TV possiamo leggerà cosa succederà ai vari segni. Settimana difficile per il Cancro. Per i single ci saranno delle difficoltà da affrontare. Nella giornata di mercoledì potrebbe esserci un atteggiamento troppo ostile e un rapporto che sembrava semplice potrebbe trasformarsi in qualcosa di più complesso. Anche per la vita di coppia non è tutto rose e fiori. In questa settimana meglio agire con prudenza e se ci sono state delle separazioni evitate di tornare sui vostri passi. Quel che è fatto è fatto e non serve rimpiangere nulla. Chiarimenti in arrivo con Ariete Cancro e Bilancia. Piccole novità professionali in arrivo. Devi avere pazienza anche in questo campo. In questo momento potresti sentirti messo in disparte ma dovrai solo stare al gioco.

Settimana particolarmente favorevole secondo l’oroscopo Paolo Fox per il segno del Leone. Intrigante la giornata di mercoledì per i single di questo segno. Chi è solo potrà provare nostalgia per un amore passato o magari potrà fare un incontro speciale. Novità per le coppie che vorranno fare dei passi importanti come un figlio o un trasferimento. Per le coppie in crisi è momento di chiarimenti. Buone novità in arrivo sul fronte professionale. Ritorno di fiamma per il segno della Vergine. I vecchi amori tornano a fare capolino. Sul lavoro troverai meno ostacoli per il fatto che i Giove non sarà più in opposizione.

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale di questa settimana prevedono un momento complicato in amore per la Bilancia. I single potrebbero essersi invaghiti di persone fidanzate o maritate e pertanto sarà meglio lasciar perdere. Mercoledì e giovedì saranno giornate pesanti per le coppie. Le storie in crisi dall’inizio dell’anno devono essere gestite con prudenza perché sembra che manchi la chiarezza. Sul lavoro sarà fondamentale avere l’istinto. Giove è in opposizione e non bisognerà forzare la mano al destino.

Settimana negativa per lo Scorpione. In base alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale i rapporti d’amore sono da rivedere perché ciò che manca è la fiducia. Settimana polemica per le coppie. Se il partner ha sbagliato un atteggiamento o una frase cercate di non farglielo notare perché alimenterete solo la tensione. Lunedì e martedì saranno le giornate migliori sul lavoro. Potresti già lavorare ad un progetto in vista di settembre. L’amore potrebbe fare capolino per il Sagittario. In questa settimana può capitare di fare nuove conoscenze e potrebbe nascere qualcosa di bello e intrigante. I rapporti familiari cambieranno in positivo e dopo il mese di aprile la strada sarà in discesa. Sul lavoro sono in arrivo buone idee ma bisognerà evitare complicazioni nelle giornate di lunedì e martedì.











