Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-27 maggio 2022/ Successi sul lavoro per Acquario…

Tornano questa settimana le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale su Dipiù Tv. Ultimi giorni di maggio: anche questo mese, per molti, è volato, ma il tempo corre e ormai l’estate è alle porte. Non siete curiosi di sapere come andrà questa settimana? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E come si concluderà il lavoro? Il cielo prometterà grandi cose in vista di giugno? Paolo Fox ha fornito qualche anticipazione, segno per segno. Settimana difficile per i nati sotto il segno del Capricorno. Per i single c’è il rischio che abbiate puntato la persona sbagliata. Sarete colti da un attimo di esitazione e questo influirà anche sul lavoro in modo negativo. Per chi sta attraversando una crisi di coppia è il momento di fermarsi per capire e riflettere.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale i prossimi mesi saranno determinati da Giove in assetto critico e inizierà una fase di instabilità e incertezza. Sul fronte professionale ci saranno delle situazioni che ti daranno fastidio. Parole a cui non sono seguiti fatti e promesse non mantenute che vi getteranno nello sconforto. In base alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, la settimana sembra essere buona per l’Acquario. Attenzione a quell’amicizia che potrebbe trasformarsi in amore. Nei legami con Bilancia, Ariete e Sagittario, avrai una marcia in più e potrebbero esserci nuove opportunità.

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale segnalano successi professionali per l’Acquario a cui non seguono però i giusti guadagni. Attenzione inoltre ad una persona che potrebbe darti dei grattacapi sul lavoro. Per la vita di coppia cercate di evitare di far entrare nel vostro rapporto questioni di denaro o di lavoro. Lunedì sarà una giornata agitata e dovrete risolvere un problema in famiglia. Nulla di grave però. Lunedì e martedì saranno le giornate migliori invece per i single nati sotto il segno dei Pesci. Per i giovani alle prime esperienze amorose sarà interessante l’inizio della prossima settimana. Domenica in particolare ci sarà qualche bisticcio da risolvere.

Settimana perfetta per le coppie che vogliono ufficializzare la loro relazione. Le stelle sono armoniche. State riscoprendo il vostro amore per la vita e state ritrovando gli stimoli per dare il meglio di voi. Queste belle energie positive andrebbero sicuramente canalizzate in un nuovo amore o in una persona importante. Questo vale soprattutto per le persone che stanno ancora cercando l’anima gemella. Buone opportunità anche sul lavoro. In particolare la giornata di lunedì si preannuncia di ricca di programmi e progetti da portare avanti.











