Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-27 marzo 2022/ Classifica: previsioni, i segni top!

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-27 marzo 2022: Ariete, Gemelli, Cancro i segni al top!

Con la primavera in arrivo e le nuove congiunzioni astrali si preannunciano importanti cambiamenti per i 12 segni dello zodiaco, secondo le ultime previsioni astrologiche dell’oroscopo Paolo Fox nel consuetudinario appuntamento al consulto delle stelle tra le pagine di Di più e l’App Astri, relative alla settimana dal 21 al 27 marzo 2022. E, sulla base di quest’ultime previsioni, si delinea quindi una classifica dei segni top della settimana di competenza. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa anticipa l’astrologo-superstar, per i fedeli fruitori dell’oroscopo settimanale.

Nella classifica dell’oroscopo Paolo Fox tra i 6 segni top, abbiamo i nati sotto il segno dell’Ariete: E’ il segno della primavera per antonomasia e il cielo è non a caso interessante. Il quadro astrologico promette bene per gli Ariete, dal momento che -complice il transito di Venere- il motore della vita, l’amore, farà ardere la fiamma della passione, in primis nelle coppie, a beneficio anche sul piano lavorativo e il benessere generale.

Si passa poi al segno zodiacale dei Gemelli: Per i nati sotto il segno giungono buone notizie dal momento che Venere e Marte sono favorevoli. Si favoriscono le nuove relazioni, che sembreranno ben promettenti, rispetto a quelle datate.

L’oroscopo Paolo Fox, inoltre, lancia buoni aggiornamenti per i nati sotto il segno del Cancro, tra i segni top della nuova settimana di marzo in arrivo: Mercurio è in ottimo aspetto, per cui da parte dei cancerini potrebbero esservi delle ottime intuizioni dal punto di vista lavorativo e negli affari in genere, così come negli affetti e la sfera sentimentale in senso lato.

Le previsioni settimanali dell’oroscopo Paolo Fox di Scorpione, Pesci e Acquario svelano che…

Nella classifica dei segni top, relativa all’oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 21 al 27 marzo 2022, poi troviamo anche lo Scorpione: Il pianeta Giove, che rappresenta la fortuna, è in ottimo aspetto con il segno e nel caso in cui si stia vivendo un momento no, come ad esempio sul posto di lavoro, i nati sotto il segno potranno gioire ottenendo quello che vogliono.

Si passa poi al segno dell’Acquario: Vi sono ottime notizie in arrivo per voi, e a fare da ciliegina sulla torta delle sorprese del mese di marzo potrebbe esserci una proposta di lavoro, proprio nel mezzo della settimana fortunata.

Infine, l’oroscopo Paolo Fox settimanale si conclude con le previsioni favorevoli per i nati sotto il segno dei Pesci: E’ un periodo più che roseo, in particolare per le novità concernenti la sfera professionale. La fortuna giunge per la posizione favorevole di molti Pianeti.











