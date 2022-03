Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-27 marzo 2022/ Classifica: previsioni, segni flop!

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-27 marzo 2022: Toro, Leone e Vergine: i segni “flop”

Con la primavera in arrivo e le nuove congiunzioni astrali si preannunciano importanti cambiamenti per i 12 segni dello zodiaco, secondo le ultime previsioni astrologiche dell’oroscopo Paolo Fox del consuetudinario appuntamento al consulto delle stelle tra le pagine di Di più e l’App Astri, relative alla settimana dal 21 al 27 marzo 2022. E, sulla base di quest’ultime previsioni, si delinea quindi (oltre alla classifica dei segni top) una classifica dei 6 segni “flop” della settimana di competenza. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa anticipa l’astrologo-superstar, per i fedeli fruitori dell’oroscopo.

Si parte dalla prima terzina, con il segno del Toro: l’oroscopo Paolo Fox settimanale suggerisce di riaccendere il motore della vita, ovvero la passione e l’amore, soprattutto alle coppie, con rinnovati calore e comprensione.

Si passa, poi, ai nati sotto il segno del Leone: la nuova settimana di marzo 2022 vedrà il segno in balia di un periodo di transizione temporaneo; per il lavoro una delle giornate migliori sarà quella di mercoledì, dal momento che il Sole e la Luna sono nel complesso in buon aspetto.

Inoltre, per i nati sotto il segno della Vergine, si rilevano tensioni per ciò che concerne la sfera affettiva e quindi sentimentale. I single non dichiarati potrebbero naufragare dando a breve un ultimatum ai partner, tuttavia a rincuorarvi sarà il vostro posto di lavoro, dove fate la differenza.

Le previsioni settimanali dell’oroscopo Paolo Fox di Bilancia, Sagittario e Capricorno svelano che…

L’oroscopo Paolo Fox settimanale, relativo al periodo di competenza dal 21 al 27 marzo 2022, delinea poi in classifica la seconda terzina dei segni “flop”. Abbiamo quindi la Bilancia: tutte le proposte che arriveranno per ciò che concerne gli affari, in particolare il lavoro, necessitano scelte ponderate con la giusta attenzione;

Per i nati sotto il segno del Sagittario, si rilevano dei momenti burrascosi per le coppie di vecchia data, il che potrebbe avere delle ripercussioni su altri aspetti della vita, dal lavoro al benessere in generale.

Capricorno: Per i nati sotto il segno il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox, rispetto al quadro astrologico che si rileva, è quello di evitare lo spreco di denaro, che potrebbe portarvi a delle situazioni compromettenti.













