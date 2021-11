Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 novembre 2021/ Classifica segni flop: gemelli…

Oroscopo Paolo Fox dal 22 al 28 novembre 2021: la classifica settimanale

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano per svelarvi l’andamento delle stelle per la settimana dal 22 al 28 novembre. Come ogni settimana, attraverso le previsioni pubblicate sul settimanale DiPiù Tv, l’astrologo più famoso della televisione italiana svela i segni che dovrebbero vivere una settimana un po’ sottotono. La settimana non sarà totalmente tranquilla per i nati sotto il segno dei gemelli, vergine, bilancia, capricorno, acquario e pesci. Ma cosa prevedono, nel dettaglio, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox?

I nati sotto il segno dei gemelli non saranno sereni in amore dove ci sono ancora dei contrasti e degli ostacoli da superare. Non hai alcuna voglia di tuffarti in storie complicate avendo altre priorità. Sul lavoro non ci sono importanti novità, ma in questo momento è meglio proteggere ciò che si ha. Qualche problema da risolvere iun famiglia per la vergine che ha bisogno di fare chiarezza nel proprio cuore evitando, tuttavia, le discussioni. Sul lavoro hai voglia di cambiare, ma non è il momento giusto per farlo. Periodo di cambiamento per la bilancia che sta mettendo in discussione tutta la propria vita privata mentre sul lavoro è necessario capire cosa fare prima di agire.

Settimana particolare per capricorno, acquario e pesci, le previsioni Oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno del capricorno sarà una settimana di chiarezza per la sfera sentimentale per potersi lasciare totalmente andare. Sul lavoro, invece, è un momento di fermo, ma la situazione migliorerà nel corso dei prossimi giorni. L’acquario, invece, dovrà cercare di tenere a distanza nervosimi e tensioni che potrebbero creare problemi in amore dove i single non hanno voglia di avere storie importanti. Sul lavoro, invece, ci sarà qualche discussione che sarà utile per dare una linea precisa alla propria professione.

Infine, secondo le previsioni di Paolo Fox, i nati sotto il segno dei pesci saranno ancora diffidenti verso le persone che mostreranno interesse sentimentale nei loro confronti. Sul lavoro potrebbe essere un momento di tensione dovuto ad un miglioramento promesso e che non avete ancora ricevuto.



