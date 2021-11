Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 novembre 2021/ Classifica segni Top: ariete…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 22 al 28 novembre 2021

Domenica 21 novembre, torna l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per capire cosa prevedono le stelle per la settimana dal 22 al 28 novembre. L’astrologo più famoso della televisione italiana, nelle previsioni pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, prevede una settimana decisamente favorevole per i nati sotto il segno dell’ariete, toro, cancro, leone, scorpione e sagittario. I prossimi sette giorni, dunque, porteranno emozioni belle in amore per i segni suddetti, ma anche piacevoli novità nella sfera professionale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox.

I nati sotto il segno dell’ariete, in amore, potrebbero aver conosciuto qualcuno, ma la voglia di non accontentarsi, li spinge a non bruciare le tappe e a procedere a piccoli passi. Sul lavoro hai voglia di riscatto e riivinti- La volontà non manca e, presto, dovrebbero arrivare piacevoli novità. Le occasioni in amore non mancheranno ai nati sotto il segno del toro che, tuttavia, in questo momento, non solo non hanno voglia di vivere storie difficili, ma hanno altre priorità come il lavoro che, entro la fine dell’anno, potrebbe regalare belle novità. Buon momento in amore per il cancro che, tuttavia, deve fare attenzione a non ricadere negli errori del passato. Sul lavoro c’è da cogliere al volo un’occasione che potrebbe arrivare prsto.

Settimana favorevole per leone, scorprione e sagittario, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, la settimana dal 22 al 28 novembre regalerà belle emozioni in amore ai nati sotto il segno del leone che, dopo un periodo particolare, avranno la voglia di chiarire e di accettare inviti che potrebbero regalare incontri piacevoli. Una bella notizia è in arrivo per la sfera professionale. Lo scorpione ha finalmente voglia di lasciarsi andare in amore dove è necessario mettere da parte la sete di vendetta e godersi le nuove emozioni in arrivo. Sul lavoro, la situazione è in netto recupero.

Infine, per i nati sotto il segno del sagittario, l’oroscopo di Paolo Fox prevede una settimana bella in amore. Chi ha iniziato da poco una storia potrebbe rendersi conto di aver incontrato la persona giusta con cui costruire qualcosa d’importante. Ai single, invece, non mancheranno le occasioni per lasciarsi andare alla passione. Belle novità anche nella sfera professionale.



