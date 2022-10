Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 ottobre 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox settimanale, attraverso il Settimanale Dipiùtv, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dal 22 al 28 ottobre. Tutti sperano di poter trascorrere una settimana all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su giornate effettivamente rilassanti e divertenti magari in compagnia di qualche amico o anche della nostra dolce metà. Che settimana sarà per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Tre stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. I nuovi amori non decollano. Il desiderio di libertà mal si addice alla vita di coppia che chiede qualche rinuncia. Venere splenderà alta nel cielo tra poche settimane. Bisogna favorire nuove conoscenze e guardare al futuro con ottimismo. Nella vita di coppia c’è ancora indecisione. Da settembre stai cercando qualcosa di nuovo e ritrovare un nuovo equilibrio non è facile. Le giornate migliori sono quelle in cui la Luna transita nel segno, giovedì e venerdì. Nuovo progetto e nuova sfida per il Sagittario. Sono mancate alcune riconferme e ti stai stancando.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale. Dopo tre settimane pesanti torna il sereno per i single del segno. Se ti piace una persona e pensi di essere ricambiato sfrutta la situazione nelle giornate di martedì e mercoledì. Con una persona del Toro potresti vivere emozioni speciali. Per chi è in coppia ci saranno scelte da fare. Chi vuole emozioni positive sfrutti il fine settimana. Sul lavoro hai preso impegni gravosi nelle ultime settimane. Per chi lavora a tempo determinato attenzione alle giornate di martedì e mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 ottobre 2022: le previsioni per Acquario e Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Avrai qualche perplessità se insegui una persona che non ha ancora rivelato i suoi sentimenti. Le giornate attorno a mercoledì potrebbero provocare qualche piccolo disagio e ci potrebbero essere momenti di tensione secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Meglio andare cauti. Le coppie più forti rischieranno di discutere questa settimana. Possono nascere problemi soprattutto se ci sono questioni economiche in sospeso. Tensioni sul lavoro soprattutto nella giornata di mercoledì. Meglio non esprimere giudizi su persone che potrebbero offendersi.

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere sarà favorevole a partire da domenica. Tutto sollecita un incontro d’amore e regala occasioni per stare meglio con te stesso e gli altri. Le coppie che non sono riuscite a trovare un accordo potrebbero comprendersi. La passione è favorita mercoledì, quando sarà possibile lasciarsi andare all’abbraccio amoroso senza limiti. Sul lavoro sarai distratto da preoccupazioni. E’ possibile ricevere una buona notizia, iniziare un progetto importante.











