Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 ottobre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 ottobre 2022: le previsioni per Ariete e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox settimanale, attraverso il Settimanale Dipiùtv, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dal 22 al 28 ottobre. Tutti sperano di poter trascorrere una settimana all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su giornate effettivamente rilassanti e divertenti magari in compagnia di qualche amico o anche della nostra dolce metà. Che settimana sarà per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Quattro stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Il cielo si libera dalle opposizione planetarie che hanno condizionato le ultime settimane. Si conclude una fase di polemiche e tensioni che hanno fatto male. Una crisi iniziata da poco potrebbe essere superata con la buona volontà di entrambi. Le stelle ora sono più tranquille. E’ opportuno mantenere la calma. Prudenza con Capricorno, Ariete e Bilancia. Sul lavoro ti sei dovuto occupare di vecchi contenziosi e di questioni economiche rimaste in sospeso da tempo. Finalmente hai ritrovato lo spirito giusto per ripartire.

Tre stelle per i nati sotto il segno del Toro. Se c’è una persona che non risponde al tuo amore potresti chiudere ad ogni tentativo di recupero. Alcune giornate saranno più agitate ma sarà meglio non perdere la calma. Situazione agitata per i rapporti che hanno vissuto momenti difficili in passato. Le difficoltà sul lavoro non mancheranno e ci sarà una fase di transizione.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 ottobre 2022: previsioni per Cancro e Gemelli

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la nuova posizione di Venere aiuta a favorire incontri speciali. Dopo quasi tre settimane si può iniziare a sperare qualcosa di meglio anche se hai inseguito chi non è stato subito al gioco. Mercoledì sarà il giorno migliore per concedersi nuove emozioni. Le stelle aiutano chi ha avuto problemi e meno che non ci sia stata una chiusura definitiva sarà importante ritrovare il tempo per stare insieme. Cambiamenti sul lavoro. Sarà possibile un riscontro positivo e anche chiudere qualche progetto che non funzionava a dovere.

Tre stelle per i nati sotto il segno del Gemelli. Le ultime tre settimane sono state davvero speciali anche se ora potrai maturare qualche dubbio nei confronti di un amore appena nato. Le coppie che si vogliono meno si vedono meno per i troppi impegni di lavoro. Evitare ripensamenti nelle giornate di giovedì e venerdì. Sul lavoro c’è poca pazienza e qualcosa potrebbe non andare nel verso giusto. Avresti bisogno di vivere belle emozioni.











