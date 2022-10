Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 ottobre 2022/ Previsioni per Leone, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 ottobre 2022: le previsioni per Leone e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox settimanale, attraverso il Settimanale Dipiùtv, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dal 22 al 28 ottobre. Tutti sperano di poter trascorrere una settimana all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su giornate effettivamente rilassanti e divertenti magari in compagnia di qualche amico o anche della nostra dolce metà. Che settimana sarà per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Tre stelle per i nati sotto il segno del Leone. Sarai polemico soprattutto tra lunedì e mercoledì. Se c’è accanto a te una persona che non ti appaga vorrai chiarire una volta per tutte questo rapporto. Le tensioni andrebbero tenute sotto controllo in particolare mercoledì quando sarai insofferente e nervoso. Se pensi di aver vissuto un’ingiustizia presto arriverà una bella soddisfazione. Periodo faticoso sul lavoro visto che ci sono stati troppi cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 ottobre 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci…

Cinque stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Possibilità di incontri piacevoli per i single del segno. L’importante è non chiudersi in casa e credere in se stessi. Da questa settimana Venere favorisce gli incontri e ti rende disponibile a fare nuove amicizie. Polemiche da sedare con i Pesci e i Gemelli. Giornata interessante per chiarimenti nella giornata di mercoledì mentre venerdì si consiglia di mantenere la calma. Sul lavoro le stelle sono dalla tua parte. Mercoledì sarà una giornata ottima per fare incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 ottobre 2022/ Ariete, Bilancia, Scorpione e Toro

Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 ottobre 2022: previsioni per Bilancia e Scorpione

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domenica la Luna sarà nel segno e si prospettano incontri piacevoli. I separati dovranno trovare un accordo finanziario. Si può recuperare ma bisogna essere più che ottimisti. Da maggio ad oggi molte cose sono cambiate sul lavoro. Giove non sarà più opposto e questo consentirà di mettere in pratica nuove strategie.

Cinque stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione stando alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale. Da martedì Venere entrerà nel segno. Sono in arrivo nuove emozioni e aumenta il tasso di passionalità. E’ un momento di forza per tutte le coppie e ci sarà chi vorrà studiare nuovi progetti. Basta giocare a braccio di ferro, sarà importante ritrovare comprensione e affetto. Le giornate di lunedì e mercoledì saranno le migliori. Entro fine mese molti pianti transiteranno nel segno e questo giocherà a tuo favore.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 ottobre 2022/ Acquario, Vergine, Pesci e Leone

© RIPRODUZIONE RISERVATA