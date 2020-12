Oroscopo Paolo Fox settimanale 23-27 dicembre 2020/ Che Natale sarà per Scorpione, Acquario, Pesci. Bilancia?

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana di Natale 2020

Cosa riserva l’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia, per la settimana di Natale, dal 23 al 27 dicembre? Fox, che è spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri, ogni giorno propone le sue previsioni anche in radio, in una rubrica su LatteMiele. Ecco cosa prevede Paolo Fox per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci nella settimana di Natale 2020.

Oroscopo per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno: le previsioni di Paolo Fox

Per tutti i Bilancia, questa settimana sarà abbastanza serena, tranquilla secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Potrebbe comunque esserci qualcuno pronto a darvi qualche grattacapo e mettervi il bastone fra le ruote. Siate comunque fiduciosi, anche in merito alle ultime decisioni prese. Anche per lo Scorpione è in arrivo un periodo di serenità dopo tanto stress. La settimana di Natale sarete allegri, felici di stare con chi amate. Godetevi il momento, ve lo siete anche meritato. Per i Sagittario, è tempo di risolvere problemi in sospeso da tanto tempo. Le cose vanno meglio ma non bisogna abbassare l’attenzione.

Capricorno, Acquario e Pesci: che Natale prevede Paolo Fox nel suo oroscopo?

Per i Capricorno, sul lavoro gli impegni si fanno sempre più gravosi. Non nascondetevi sempre dietro le certezze e accettate anche le sfide se capitano in questa giornata. Per gli Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di questi giorni (23 al 27 dicembre 2020), si prospetta una giornata favorevole, così come tutto questo periodo. Anche le persone a voi vicine beneficeranno dell’ottimismo che vi circonda in questi giorni. Per i Pesci, secondo l’oroscopo di questa settimana di Paolo Fox per voi si prospetta qualche giorno complicato. Parlare con voi sarà difficile, perderete facilmente la calma. I vostri amici faranno difficoltà a trovare un varco per capire cosa sta succedendo. Fatevi consigliare da chi vi vuole bene.



