Oroscopo Paolo Fox settimanale 23-29 agosto 2021/ Classifica segni Flop: Ariete e…

Come sarà la settimana che va dal 23 al 29 agosto secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Quali saranno i segni che affronteranno le maggiori difficoltà secondo l’oroscopo Paolo Fox? Il primo è l’Ariete, che ha ben poco tempo per l’amore in quanto totalmente preso dal lavoro. In questa settimana vivrà nervosismo e tensioni. Anche il Toro non vivrà una settimana facile: dovrà essere più deciso in amore e affrontare una delusione. Lo stress maturato di recente deve essere scaricato: Paolo Fox consiglia di evitare le persone negative.

Tra i segni flop di questa settimana per l’oroscopo Paolo Fox c’è anche il Cancro. Dubbi in amore, mentre nel lavoro è necessario un cambio di rotta, probabilmente di mansione o ruolo. Bisogna inoltre curare vecchi malanni. Tra questi segni troviamo anche il Leone, che dovrà attendere il prossimo mese per vedere risultati importanti sia in amore che nel lavoro. Evitate di affaticare il fegato.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 23-29 agosto 2021, tra i segni flop anche Capricorno e Scorpione

Continuiamo a scoprire quali sono i segni Flop della prossima settimana secondo l’oroscopo Paolo Fox. Nella sua App Astri rivela che c’è anche lo Scorpione. In amore potrai sentirti un po’ incerto, nel lavoro invece sei al centro dell’attenzione e dovrai attutire la tensione. Sale, però, l’ottimismo.

Tra i segni che vivranno qualche difficoltà anche il Capricorno: dovrai fare chiarezza in amore e con i tuoi sentimenti. Attenzione per le coppie in crisi. Dopo una delusione, nel lavoro potrebbe aprirsi una nuova occasione. Attenzione ai reni, bevete regolarmente. Concludiamo la classifica dei segni flop di questa settimana con i Pesci: evitate le tentazioni in amore ma basta nascondersi, se un amore non va lasciatelo andare. Momento buono per trovare un occupazione. Attenzione allo stress, cercate di rilassarvi.

