Oroscopo Paolo Fox settimanale 23-29 agosto 2021/ Classifica segni Top: Gemelli e…

Come sarà la settimana che va dal 23 al 29 agosto secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Quali saranno i segni che vivranno novità positive? La classifica dei segni Top dell’oroscopo Paolo Fox di questa settimana ha inizio con il segno dei Gemelli. Cambiamenti nell’aria in amore: è il momento migliore per fare anche passi importanti, come iniziare una convivenza o sposarsi. Ottimo anche il momento lavorativo, soprattutto per i lavoratori indipendenti. Evitate lunghi digiuni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox tra i segni Top di questa settimana troviamo anche la Vergine che non deve perdere tempo in amore perché potrebbe nascere qualcosa di bello o veder crescere un sentimento. Bene anche sul lavoro ma attenzione alle persone che desiderano avere la vostra posizione. Un po’ di stanchezza in generale ma nulla di grave. Ottime le notizie anche per il segno della Bilancia: l’amore procede a gonfie vele e senza intoppi, mentre sul lavoro questo è un periodo importante per fare scelte. Attenzione allo stomaco che è il vostro punto debole.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2021/ Cancro, Leone e Vergine: amore e famiglia

Oroscopo Paolo Fox settimanale 23-29 agosto 2021, tra i segni Top anche Sagittario e Acquario

La classifica dei segni Top dell’Oroscopo Paolo Fox per la prossima settimana continua con il segno del Sagittario. Possono nascere per voi sentimenti importanti nei prossimi giorni; per coloro che sono già in coppia sarà invece un periodo positivo per superare le tensioni. Cambiamento in arrivo nel lavoro, magari anche di società o sede. Tenetevi leggeri a tavola.

Concludiamo la classifica dei segni Top con l’Acquario. C’è la possibilità che entri nella vostra vita un nuovo amore. Il cielo, in questo senso, è particolarmente positivo. In arrivo anche interessanti proposte nel campo lavorativo e la possibilità di vivere esperienze diverse. Prendetevi cura di voi stessi, non cedete ad ansie e tensioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 agosto 2021/ Capricorno, Acquario e Pesci: lavoro e denaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA