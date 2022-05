Oroscopo Paolo Fox settimanale 23-29 maggio 2022/ Sorprese in vista per Toro e…

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 23-29 maggio 2022: dubbi per Acquario

La settimana inizia con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale. Nella puntata di oggi de i Fatti Vostri Paolo Fox ha annunciato cosa succederà ai diversi segni zodiacali in questa settimana. La Bilancia dovrà cercare di mantenere fede alla propria posizione evitando di fare ciò che non vuole fare. Il cielo in questi giorni è strano e potrebbero crearsi malumori e tensioni. Anche per il segno del Cancro si tratta di una settimana particolare. Alcuni si sentono a disagio mentre altri non lo provano ma chi è maggiormente sensibile risentirà di qualche tensione. E’ opportuno curare la forma fisica per mantenersi in forma. Per il segno del Capricorno è opportuno evitare tensioni in amore. Il segno del Capricorno ha bisogno di maggiori sicurezze.

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale, ci saranno dubbi in arrivo per il segno dell’Acquario. Il fascino non manca ma sarà importante chiedere qualcosa in più nel lavoro o in amore. Settimana importante per il segno dei Pesci. I nati sotto questo segno amano le complicazioni in amore. Dal punto di vista professionale sarà importante farsi largo. Fortuna in arrivo per il segno del Sagittario. Sta arrivando una ventata positiva per chi ha accanto la persona che ama. Matrimonio in arrivo. Per lo Scorpione è arrivato il momento di fare nuove conoscenze. Non bisogna chiudersi ma aprirsi alle amicizie. Per il segno del Leone ci sarà una volta importante in amore.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: torna la serenità per Vergine e…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale prevedono una buona situazione astrologica per il segno della Vergine. Dopo i tormenti delle scorse settimane regna la serenità. Per quanto riguarda il segno del Toro, si avrà modo di recuperare qualcosa del passato e ci saranno delle sorprese in vista. Grande oroscopo per il segno dell’Ariete. Secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, grazie a Venere che sarà dalla vostra parte, troverete presto un partner comprensivo che accetta le vostre scelte, capace di accettare i vostri progetti e di capirvi. Un legame eccezionale, quasi contrario alle probabilità, potrebbe verificarsi presto. Sul lavoro, cercate di risolvere una controversia, di raggiungere un accordo.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale, Giove è in transito nel vostro segno e favorirà le vostre scelte. E’ arrivato il momento di rallentare un po’ e di fermarsi a riflettere. Settimana favorevole per il segno del Gemelli e alcune delle prossime giornate saranno molto intriganti. Mantenete la calma se siete single o lasciatevi andare se non lo siete, perché nel fine settimana incontrerete molte persone. Siete pronti a riprendere in mano la situazione sul lavoro, a prescindere da quello che potrebbe accadere. Se siete lavoratori autonomi, avrete presto molto successo e grandi soddisfazioni.











