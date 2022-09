Oroscopo Paolo Fox settimanale 24-30 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox settimanale 24-30 settembre 2022: previsioni per Ariete e Toro

Cosa riservano le stelle ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per la settimana che va dal 24 al 30 settembre secondo l’oroscopo Paolo Fox? A rispondere a tale domanda è, come sempre, l’astrologo più famoso della televisione italiana Paolo Fox che, oltre a svelare l’andamento delle stelle all’interno dell’appuntamento quotidiano con I Fatti Vostri, continua a farlo anche sul settimanale DiPiùTv e sull’App Astri. Tre stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. La nuova opposizione in Sole mette in guardia dagli eccessi di entusiasmo se una storia non è ben definita. Attenzione alle provocazioni nelle giornate del 25 e del 26 settembre. Nella settimana in arrivo c’è una speranza in più e venerdì sarà una giornata di incontri. Se vorrai recuperare un rapporto dovrai impegnarti soprattutto nel fine settimana. Un po’ di creatività nella sfera intima non guasterebbe ma anzi servirebbe a riportare l’equilibrio nella coppia. In questo momento sul lavoro non mancheranno le trattative e le richieste complice la presenza di Giove nel segno.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale sono tre le stelle anche per il Toro. Molti hanno rivoluzionato la propria vita ma se avete deciso di chiudere una storia evitate il chiodo scaccia chiodo. LA settimana sarà nel complesso nervosa. I rapporti che sembravano stabili potrebbero essere scossi da queste particolari stelle. Se c’è una separazione in corso non si torna indietro. Sarà meglio definire le questioni economiche. Nessuna novità sul lavoro. Attenzione alle uscite finanziarie tra il 28 e il 30 settembre.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 24-30 settembre 2022: previsioni per Gemelli e Cancro

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale, Venere sta per tornare dalla tua parte e dal 29 settembre inizierà un transito più tranquillo. Se una storia si è arenata sarà possibile recuperarla. In questo momento potrà nascere un amore promettente. Le coppie forti e stabili potranno fare progetti per il futuro considerando la presenza ottimale di Giove mentre Marte dirige l’attenzione verso progetti che potrebbero essere importanti in vista del prossimo anno. Sul lavoro ci saranno giornate faticose ma chi ha un lavoro a contatto con il pubblico potrà ottenere un buon risultato.

Meria invece quattro stelle secondo l’oroscopo Paolo Fox i nati sotto il segno del Cancro. Le delusioni in amore pesano soprattutto quando si ha un animo sensibile. Cerca di evitare complicazioni. Non tutte le coppie hanno superato delle crisi. E’ importante animare il rapporto organizzando un viaggio o un momento di intimità. I cambiamenti sul lavoro sono importanti e ci saranno nuovi accordi con capi e colleghi. Potrebbe arrivare una buona idea o potrebbe esserci un incontro importante.











