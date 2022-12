Oroscopo Paolo Fox settimanale, 25-30 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 25 al 30 dicembre

Torna l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che attraverso, le pagine del settimanale DiPiù, condivide le previsioni per l’ultima settimana del 2022. Cosa prevedono le stelle per la settimana dal 25 al 30 dicembre? Il famoso astrologo dà qualche suggerimento al segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per vivere al meglio le prossime giornate, sia per quanto riguarda la sfera professionale che quella privata. Si parte con il segno del Leone. Giove è tornato favorevole: bene per gli incontri. Più muovi le acque e meglio è, in questo momento è più facile fare nuove conoscenze. I nati sotto il segno del Leone che vivono una relazione da tempo devono allontanare inutili gelosie. Tutta la settimana volge al bello e ritroverete sensualità.

Oroscopo Paolo Fox settimanale, dal 25 al 30 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Leone e Vergine, l’oroscopo Paolo Fox della settimana

Per quanto riguarda la vita professionale dei nati sotto il segno del Leone, le stelle promettono qualcosa ma non è tutto semplice. A volte parlate senza considerare le conseguenze e qualche rapporto può averne risentito. I nati sotto il segno della Vergine si sono lasciati alle spalle la fase pesante degli inizi di dicembre. Natale nasce con stelle ottime. Se siete soli da tempo cercate di frequentare gente diversa. Per le coppie sarà più facile mettere in chiaro tante situazioni rimaste in sospeso o recuperare un po’ di intimità perduta. Siete pronti a prendere decisioni importanti. Cercate di curare meglio gli affari, mentre i progetti che si sono arenati a inizio dicembre ora possono ripartire. La settimana inizia bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 dicembre 2022/ Toro, Acquario, Leone e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 25-30 dicembre: Bilancia e Scorpione

È un periodo un po’ strano per i sentimenti della Bilancia. Sfruttate le festività per capire da che parte sta andando il vostro cuore. Non prendete decisioni affrettate. Le coppie che hanno discusso possono cercare di risolvere i problemi, anche se il Natale nasce con qualche perplessità. Per quanto riguarda la professione cambiamenti degli ultimi tempi sono state pesanti e non vi sentite mai sicuri. Fine anno favorevole per gli incontri per i nati dello Scorpione. Attenzione solo a non fantasticare troppo, prudenza con Leone e Acquario. Le coppi entro maggio dovranno fare una scelta che riguarda la casa o il lavoro. La situazione finanziare è un po’ sotto stress. Cercate di risolvere i contenziosi aperte.

