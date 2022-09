Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-30 settembre 2022/ Previsioni per Leone, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-30 settembre 2022: previsioni per Leone e Vergine

Cosa riservano le stelle ai nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per la settimana che va dal 25 al 30 settembre? A rispondere a tale domanda è, come sempre, l’oroscopo Paolo Fox settimanale. Cinque stelle per i nati sotto il segno del Leone. Per i single è un momento di recupero per le relazioni sentimentali. Se una storia è partita ad agosto potrebbe perfezionarsi. Se decidi di metterti con una persona sarà perché hai un progetto in vista dei prossimi mesi. Tra il 28 e il 29 settembre potrebbero esserci tensioni in famiglia. Sul lavoro, un progetto che nasce in questo periodo sarà molto stimolante. Con Sole, Marte e Giove si può andare lontani. Pizzico di prudenza per i soldi.

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale La situazione generale è buona ma questa è l’ultima settimana in cui Venere si troverà nel tuo segno zodiacale. Se è nata una storia d’amore bisogna rafforzarla anche se capisco che si debbe andare avanti tra le diverse difficoltà. In questo periodo le coppie potranno fare scelte importanti e le giornate dal 28 al 30 settembre saranno le migliori vista la presenza della Luna favorevole. Sul lavoro nessuno potrà frenare la tua avanzata vista la presenza di Giove favorevole.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-30 settembre 2022: previsioni per Bilancia e Scorpione

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Oroscopo promettente per i single del segno. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale, in questi giorni potrebbe nascere un desiderio d’amore. Un nuovo incontro potrebbe rivelarsi importante. Per quanto riguarda la vita di coppia, è necessario recuperare la fiducia reciproca, venuta a mancare per problemi personali e di coppia. Marte e Saturno saranno in aspetto valido. Il Sole è entrato nel segno quindi si può parlare di una settimana che porta una buona energia e che regala una grande positività.

Cinque stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Stando all’oroscopo Paolo Fox settimanale è un periodo di risveglio. Il mese scorso ci sono state tante polemiche, problematiche e delusioni. Il 28 settembre la Luna entra nel segno e porta una bella passionalità. Fine del mese interessante per i rapporti interpersonali. Qualcuno ha deciso di interrompere un rapporto. Le novità e gli incontri non mancheranno. Sul lavoro è tempo di cambiamenti. Se non ti trovi bene in gruppo di lavoro, parla con il capo per farti cambiare mansione. Le stelle sono migliori dal 28 al 30 settembre.











