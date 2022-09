Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-30 settembre 2022/ Previsioni per Scorpione, Sagittario e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-30 settembre: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Nuova settimana in arrivo e nuove previsioni con l’oroscopo Paolo Fox settimanale, su DiPiùTv e l’app Astri, svela l’andamento delle stelle per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per i nati sotto il segno del Sagittario, la settimana che va dal 25 al 30 settembre, non sarà totalmente positiva per i sentimenti a causa del vostro atteggiamento. Il mese scorso ci sono state tante problematiche e delusioni e in molti hanno gettato la spugna. L’opposizione di Marte può generare qualche problema. Alcune giornate sembrano più pesanti, per esempio quelle attorno al 24. Per qualcuno nascerà una nuova opportunità. C’è stata da poco una delusione e bisognerà superare il problema. Sul lavoro i risultati non sono immediati e questo provoca nervosismo. Nelle giornate in arrivo bisognerà ancora combattere.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale sono cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. I single hanno voglia di emozioni sincere e vogliono stare lontani da chi li ha traditi. Se desideri recuperare un rapporto approfitta della giornata del 29 settembre . Settimana eccellente per le coppie che vogliono fare dei progetti importanti. E’ arrivato il tempo di tornare sereni. Ci vuole impegno sul lavoro ma è probabile che in questi giorni tu possa vivere un momento professionale d’oro.

Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Le relazioni che partono adesso sono molto interessanti e dal 29 settembre lo saranno ancora di più per la presenza di Venere favorevole. I classici colpi di fulmine sono più probabili. Piccole tensioni potranno nascere nelle coppie ma la cosa più importante è cercare di evitare di discutere per questioni che riguardano i figli e soprattutto la casa. Giornate di lunedì a martedì interessanti sul lavoro per fare delle proposte. Intorno a giovedì ci sarà un po’ di stanchezza e bisognerà andarci cauti.

Tre stelle per i Pesci. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale, tra qualche giorno Venere non sarà più in opposizione anche se c’è difficoltà nel credere nell’amore. Le delusioni del passato ancora bruciano e non è tutto facile da superare per te. Tra giovedì e venerdì potrebbe essere in arrivo una bella emozione. Se qualcosa si fosse interrotto in un rapporto di coppia si può ricominciare dal 29 settembre. Intoppi da superare sul lavoro. Non decidere in questa settimana perché verranno tempi migliori. Sei sottopressione ma devi resistere.











