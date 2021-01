Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 gennaio 2021/ Ariete e Bilancia al top

Torna anche questa settimana l’oroscopo Paolo Fox con la classifica dei segni dal 25 al 31 gennaio 2021. Gennaio sta per volgere al termine, cosa riserverà l’ultima settimana del mese? Partiamo con cinque stelle per l’Ariete. In amore, siete voi a fare il bello e cattivo tempo. La settimana scorre tranquilla per le coppie innamorate, mentre coloro che hanno subito un torto potrebbero arrabbiarsi nelle giornate di martedì 26 e mercoledì 27 gennaio. Per quanto riguarda il lavoro, se lavorate in una nuova azienda potreste avere qualche problema nei primi giorni della settimana. Andate avanti e ricordate che la fretta è una pessima consigliera. I prossimi due anni saranno di crescita. Cinque stelle anche per la Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana. La vita sentimentale è in ripresa: vi aspetta una settimana positiva e un weekend interessante. Sul lavoro, chi ha un’attività indipendente o molta creatività deve cercare di sfruttare al meglio l’aspetto favorevole di Giove e Saturno. La nuova settimana regala molte emozioni al Sagittario, cinque stelle.

Le coppie possono risolvere i problemi, ma fate attenzione alla mancanza di stimoli. Febbraio sarà un mese di passioni. Nel 2021 Giove e Saturno sono favorevoli: iniziate a lavorare su qualcosa di ambizioso. Cinque stelle anche per il Capricorno: in questa settimana le stelle vi aiuteranno a recuperare la voglia di amare. Per quanto riguarda il lavoro nei prossimi giorni sarà possibile fare scelte importanti. Cinque stelle anche per i nati sotto il segno del’Acquario. È un oroscopo positivo per coloro che vogliono ripartire in amore. A marzo Venere transiterà nel segno: sarà una primavera di successo. La situazione professionale è in ripresa, miglior cielo astrale anche nel mese di febbraio.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Toro e Gemelli

Quattro stelle per il Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana. Il buon aspetto di Venere invita a recuperare le emozioni positive. In questi giorni potranno esserci incontri inaspettati e momenti difficili. Non riversate i problemi esterni nei rapporti d’amore. Il lavoro vi preoccupa molto e state tirando un po’ la cinghia. In qualsiasi campo valutate bene prima di agire. Quattro stelle anche per i nati sotto il segno dei Gemelli. Nei prossimi giorni potreste incontrare una persona intrigante, non lasciatevela scappare! Le stelle favoriscono i progetti di coppia e vi aiutano a programmare il futuro. Le storie finite nel 2020 non sono recuperabili. Dal punto di vista lavorativo, sarà un anno importante: approfittatene per sviluppare un grande progetto. Infine quattro stelle anche per i Pesci. Da mercoledì 27 gennaio potrete rimettervi in gioco. Per le coppie questo è un periodo buono. Per quanto riguarda il lavoro, tra febbraio e marzo sarà possibile portare avanti una richiesta o fare una proposta.

Oroscopo settimanale per Cancro, Vergine e Scorpione

Per il Cancro, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, prevede tre stelle. Questa è la settimana adatta per chiarire una questione, in particolare mercoledì 27 gennaio, quando la Luna sarà nel segno.Venere in opposizione parla di sentimenti non ricambiati. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono più pianeti contrari. Tre stelle anche per il Leone. In questo periodo l’amore va a intermittenza. Le coppie forti dovranno trovare il modo di passare più tempo insieme nella prossima settimana. In campo lavorativo sarà un anno di cambiamenti: dovete capire quali sono le cose che vi gratificano di più. Per la Vergine, tre stelle, questa settimana eliminerà qualche dubbio. Chi si è separato deve iniziare a credere nei nuovi rapporti. Se il vostro partner è del Capricorno o dei Gemelli, il legame diventa sempre più forte. Per quanto riguarda il lavoro ci sono cose da sistemare. Infine tre stelle anche per lo Scorpione. Martedì 26 gennaio sarà una giornata favorevole. Usate tatto e diplomazia nei rapporti con i parenti, mentre con Giove contrario ci saranno questioni economiche da chiarire. Le discussioni potranno creare qualche dubbio anche in amore.



