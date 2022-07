Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio 2022: Bilancia, amore e lavoro

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox settimanale per l’ultima settimana di luglio che va da lunedì 25 a domenica 31? Chi tra i segni della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario riuscirà ad avere una settimana in discesa e chi invece dovrà fronteggiare qualche piccolo problema che gli impedirà di intraprendere nuove strade?

Secondo l’astrologo i nati sotto il segno della Bilancia durante questa settimana dovranno astenersi dall’intraprendere azioni legali e dai litigi con qualcuno di importante a causa di Giove dissonante. Per tutti i nati sotto questo segno zodiacale impegnati in una relazione di coppia dovranno fronteggiare qualche problema con il proprio partner.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: che giorni saranno per lo Scorpione e Sagittario

Secondo l‘oroscopo di Paolo Fox settimanale i nati sotto il segno dello Scorpione dovranno compiere una scelta molto importante per il proprio futuro prima dell’inizio del nuovo mese. Il consiglio dell’astrologo è quello di non mostrarsi insofferente con i propri colleghi. Per tutti i single la presenza di Venere aiuterà le storie d’amore, secondo l’astrologo, il momento è indicato per fare nuove conoscenze che potrebbero avere dei risvolti interessanti in amore.

Per i nati sotto il segno del Sagittario il lavoro nella prossima settimana sarà il momento di iniziare a pensare ai grandi traguardi da raggiungere nel prossimo periodo, secondo l’astrologo questo segno zodiacale ha già nuovi progetti a cui pensare. Per tutti i Sagittario in coppia la presenza di Sole e Luna favorevoli renderà più piacevole la relazione anche se l’astrologo suggerisce di fare molta attenzione alle storie in crisi da un po’ di tempo, tutto si potrà risolvere con un po’ di pazienza.

