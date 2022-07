Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio 2022/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Come sarà l’ultima settimana di luglio per i dodici segni zodiacali secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox? Chi tra Ariete, Toro e Gemelli avrà una settimana al top e chi invece dovrà attendere tempi migliori per intraprendere nuove strade anche alle soglie del cuore dell’estate?

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio 2022: Ariete, amore e lavoro

Secondo l’astrologo i nati sotto il segno dell’Ariete, soprattutto i single potrebbero intraprendere una relazione abbastanza importante. Per tutti loro il consiglio dell’astrologo è quello di non dare troppo per scontato le cose che al momento non lo sono affatto. Per tutti gli Ariete impegnati in una relazione di coppia invece dovranno affrontare i programmi futuri con il proprio partner anche se a causa di una venere dissonante potrebbero esserci diversi attriti con il proprio partner.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: novità in arrivo per il Toro

Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox i nati sotto il segno del Toro nella prossima settimana potrebbero avere qualche attrito con le persone che spendono il loro tempo a lamentarsi. Mentre per tutti i nati sotto questo segno zodiacale impegnati in una relazione da qualche tempo a questa parte potrebbero aver notato un po’ di distrazione nel loro partner. Sul lavoro invece, secondo l’astrologo il prossimo anno potrebbe rivelarsi davvero importante e proprio per questo alcuni progetti a lungo termine dovranno iniziare fin da subito.

Per i Gemelli invece, tutti i single dovranno lasciar andare la propria relazione finita, grazie all’aiuto di Venere questo segno zodiacale potrebbe riscoprire l’importanza dei sentimenti, sulla professione l’astrologo consiglia a tutti di essere molto attenti ad alcuni dettagli, per affrontare al meglio alcune scelte importanti che potrebbero porsi davanti a questo segno zodiacale nei prossimi giorni.

