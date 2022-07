Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio 2022: Cancro, amore e lavoro

Come sarà l’ultima settimana di luglio per i nati sotto il segno del Cancro, del Leone e della Vergine secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Chi tra di loro riuscirà a trascorrere questa settimana estiva all’insegna del relax e delle vacanze e chi invece avrà qualche problema in più? Come Sempre l’oroscopo settimanale di Paolo Fox cerca di risolvere tutti i dubbi.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio / Previsioni Capricorno Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Cancro avranno una pausa sul lavoro, il consiglio dell’astrologo è quello di pensare ad un nuovo ambito in cui mostrare a tutti le proprie capacità. Per quanto riguarda l’amore, i single riusciranno a trovare interesse da parte delle stelle a metà settimana quando la Luna e Venere faranno il proprio ingresso nel segno.

Oroscopo domani 24 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox settimanale: Leone e Vergine

Per tutti i Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale le storie d’amore che inizieranno durante questa settimana saranno facilitate dalla presenza di Mercurio e di Venere nel segno fino all’11 agosto. Anche sul lavoro i nati sotto il segno del Leone avranno nuove variazioni di programma e secondo l’astrologo sono previste nuove discussioni.

Tutti i nati sotto il segno della Vergine single nella prossima settimana dovranno fare delle scelte importanti anche pensando ai prossimi mesi. Sul lavoro per questo segno zodiacale sarà molto importante la pausa di riflessione che permetterà di guardare il futuro in maniera più chiara.

Oroscopo domani 24 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA