Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio / Previsioni Capricorno Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio 2022: che giornate saranno per i Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà l’ultima settimana di luglio per i nati sotto il segno del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Chi tra questi segni zodiacali avrà una settimana in discesa e chi invece dovrà fronteggiare qualche problema che renderanno più difficili questi giorni estivi? Come sempre Paolo Fox con il suo oroscopo settimanale ha provato a rispondere a tutte queste domande.

I nati sotto il segno del Capricorno dovranno avere un po’ di coraggio per ripartire da zero e ricostruire la propria carriera professionale. L’astrologo ha previsto qualcosa di speciale per tutti i single che potrebbero presto essere travolti da un sentimento del tutto nuovo.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: Novità in vista per i Pesci

Secondo l‘oroscopo Paolo Fox settimanale i nati sotto il segno dell’Acquario che al momento non sono impegnati all’interno di una relazione amorosa dovranno concentrarsi il più possibile sull’amicizia a discapito dell’amore. Sul lavoro i nati sotto questo segno zodiacale dovranno fare i conti con colleghi che non sono in grado di stare al passo con i tempi.

Novità per i Pesci che sul lavoro vedranno ripartire anche i progetti nati al rallentatore. Secondo l’astrologo la giornata di martedì sarà perfetta per farsi venire un’idea vincente anche se molto probabilmente questo segno zodiacale dovrà cambiare gruppo di lavoro. Per quanto riguarda il rapporto di coppia l’astrologo consiglia a questo segno zodiacale di chiudere le questioni che nn hanno più senso, soprattutto se riguardano un ex.

