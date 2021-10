Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 ottobre 2021/ Classifica segni flop: toro…

Oroscopo Paolo Fox dal 25 al 31 ottobre 2021: la classifica settimanale

Settimana flop dal 25 al 31 ottobre per toro, gemelli, leone, scorpione, capricorno e pesci secondo le previsioni dell’ oroscopo Paolo Fox. Come ogni settimana, torna l’appuntamento con le previsioni dell’astrologo più famoso della televisione italiana che, sulle pagine del settimanale DiPiù Tv, svela come saranno i prossimi giorni dando consigli su come affrontare sia la sfera sentimentale che professionale.

Per i nati sotto il segno del toro, dopo un periodo positivo, l’ultima settimana di ottobre sarà un po’ sottotono. L’amore continua a decollare. I nuovi incontri potrebbero regalare delle storie basate, tuttavia, soprattutto sull’attrazione fisica. Settimana non positivissima anche per il lavoro dove c’è un po’ di insoddisfazione per quello che state facendo.Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimana flop anche per i gemelli che dovranno mantenere la calma in amore per evitare discussioni con il partner. Sul lavoro sarà necessario avere ancora un po’ di pazienza per risolvere i problemi. Il leone, in amore, deve trovare il coraggio di lasciarsi andare mentre sul lavoro è necessario fare attenzione alle spese anche se ci sono buoni progetti da realizzare.

Settimana flop per scorpione, capricorno e pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox sarà una settimana non totalmente positiva per i nati sotto il segno dello scorpione che non dimenticano mai un torto subito e sono pronti a vendicarsi anche a distanza di tempo. L’amore non promette nulla di buono, ma se vi piace qualcuno è il momento di tuffarsi. Sul lavoro, invece, è necessario prendersi del tempo per capire cosa fare davvero in futuro.

Settimana di nuove conoscenze nella sfera sentimentale per il capricorno che sarà decisamente molto passionale.Secondo l’oroscopo Paolo Fox sul lavoro è un periodo di fermo, ma tutto dipende da te per migliorare la situazione. In amore, i pesci avranno voglia di dimenticare il passato, ma occhio ai colpi di fulmine e alle infatuazioni. Sul lavoro è il momento di avanzare delle richieste, ma le risposte potrebbero non arrivare nell’immediato.

