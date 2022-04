Oroscopo Paolo Fox settimanale 25 aprile 1 maggio 2022/ Classifica, i segni al top: Ariete, Toro…

Oroscopo Paolo Fox settimanale: previsioni dal 25 aprile al 1 maggio 2022 per Ariete e Toro

Come saranno i giorni che vanno dal 25 aprile al 1 maggio 2022 per tutti i segni zodiacali secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox? Quale tra questi vivrà la settimana con ben due giorni festivi al top e chi tra di loro dovrà aspettare tempi migliori per potersi rilassare e portare a termine tutti i suoi obiettivi con l’aiuto delle stelle? Ecco quali sono i 6 segni al top per la prossima settimana.

Al primo posto troviamo l’Ariete a cui l’astrologo ha dato 5 stelle. Questo segno dal 1 maggio avrà tutto il supporto di Venere che lo aiuterà anche in amore con la persona per cui prova dei sentimenti da tanto tempo. Anche sul lavoro per questo segno ci saranno numerose novità con più guadagni per tutti gli Ariete con un contratto a tempo determinato. Cinque stelle anche per il segno del Toro che per quanto riguarda l’amore avrà molte novità fatte dalla convivenza, mentre per i single ci sarà una svolta molto piacevole con incontri favoriti. Sul piano lavorativo l’astrologo consiglia a tutti i nati sotto questo segno di seguire il proprio istinto.

Cancro, Bilancia, Scorpione, Capricorno: l’oroscopo Paolo Fox settimanale

Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox per il 25 aprile al 1 maggio anche il Cancro avrà una settimana da favola con cinque stelle da parte dell’astrologo. Questo segno durante questa settimana riuscirà a lasciarsi andare a storie d’amore occasionali grazie anche all’aiuto di Venere che aiuterà intrighi e passione. Nuove affermazioni anche sul piano lavorativo per questo segno zodiacale che da metà settimana riuscirà ad avere i meriti che tanto attende. Al top anche la Bilancia che sta per vivere delle giornate molto interessanti in amore con incontri favoriti per il fine settimana. Questo segno però dovrà fare attenzioni ad alcune discussioni rimaste in sospeso e sarà meglio chiarire tutto entro la fine della settimana e prima dell’inizio del mese di maggio.

Cinque stelle anche per il segno dello Scorpione che avrà Venere dalla sua parte. Questo segno zodiacale nella prossima settimana dovrà cercare di riflettere e di allontanare le persone ambigue per lasciarsi andare alle belle emozioni. Settimana al top anche per il Capricorno che, nonostante l’amore non viva un periodo bellissimo, sul lavoro questa settimana diventerà protagonista.











