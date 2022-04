Oroscopo Paolo Fox settimanale 25 aprile 1 maggio 2022/ Classifica, Segni flop: Pesci, Leone e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale previsioni dal 25 aprile al 1 maggio 2022

Come sarà la settimana che va dal 25 aprile al 1 maggio secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale? Chi tra i 12 segni zodiacali avrà una settimana al top caratterizzata da successi e felicità e chi, invece, dovrà aspettare tempi migliori per avere le soddisfazioni tanto attese in ambito lavorativo e amoroso? Ecco i segni che non avranno una settimana al top. In cima alla lista ci sono i Gemelli che in amore sono un po’ indecisi e non sanno bene come muoversi, l’astrologo consiglia di ricominciare una storia. Questo segno dovrà attendere un po’ prima di avere delle soddisfazioni, soprattutto sul lavoro dove entro maggio otterranno ottimi guadagni e idee.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 aprile 2022/ Sagittario, Ariete, Leone: come andrà?

Una settimana non delle migliori per il segno del Leone che dovrebbe prendersi una pausa dall’amore per essere pronto alle novità che arriveranno da maggio in poi. L’astrologo però non nega a questo segno zodiacale la possibilità di innamorarsi e consiglia di accendere la passione e riscaldare i motori. Per avere soddisfazioni sul lavoro questo segno zodiacale dovrà aspettare un po’, ma a breve potrebbe arrivare un contratto. Il consiglio dell’astrologo è quello di mantenere la calma e di attendere perché in futuro tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25 aprile 1 maggio 2022/ Classifica, i segni al top: Ariete, Toro…

Oroscopo Paolo Fox settimanale: Vergine, Pesci

L’oroscopo Paolo Fox settimanaleper il segno della Vergine prevede ancora qualche difficoltà. Venere non è ancora in una posizione fantastica per questo segno e quindi in amore non ci saranno grandi sorprese. Anche sul lavoro la settimana di questo segno non promette bene. Sul lavoro questo segno zodiacale dovrà cercare di mantenere la calma e di non fare passi falsi. Anche per il Sagittario sarà necessario attendere tempi migliori e presto, secondo l’astrologo inizierà una fase di recupero. La settimana inizierà molto lentamente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Anche sul lavoro da maggio arriveranno delle belle novità, soprattutto per un nuovo progetto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 aprile 2022/ Capricorno, Toro e Vergine: la loro domenica

Per il segno dell’Acquario continua il periodo di insoddisfazione, anche se non è sempre colpa di questo segno, perché a volte, secondo l’astrologo, chi li sta attorno non ti capisce. Sul lavoro questo segno dovrà cercare di pensare positivo perché sta per arrivare la sua rivoluzione. Anche i Pesci dovranno aspettare tempi migliori, quando le stelle saranno dalla loro parte. Sul lavoro questo segno zodiacale dovrà farsi avanti e chiedere e dire ciò che pensa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA