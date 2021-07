Oroscopo Paolo Fox settimanale 26-31 luglio 2021/ Classifica, i pronostici: vergine, bilancia, acquario…

Oroscopo Paolo Fox dal 26 al 31 luglio 2021: la classifica settimanale

Cosa riservano le stelle per la settimana che va dal 26 al 31 luglio secondo l”oroscopo Paolo Fox? Quali segni potranno vivere sette giorni sereni e tranquilli avendo l’occasione di fare piacevoli incontri in amore e di ricevere gratificazioni sul lavoro prima delle ferie estive? A rispondere a tali domande, come ogni settimana, è Paolo Fox. L’astrologo più famoso della televisione italiana, ha fornito i suoi immancabili consigli attraverso le pagine del settimanale DiPiù Tv. Per cancro, vergine, bilancia, scorpione, capricorno e acquario si prevede una settimana top.

Oroscopo Paolo Fox: settimana top per cancro, vergine e bilancia

I nati sotto il segno del cancro, ancora single, avranno la possibilità di fare piacevoli incontri dai quali potrebbe anche nascere l’amore. Per le coppie impegnate da tanto tempo e che stanno vivendo un periodo difficili sarà la settimana giusta per ritrovare armonia ed equilibrio. Per il lavoro è un periodo di attese con l’autunno che potrebbe riservare piacevoli sorprese. Secondo l’oroscopo Paolo Fox i single della vergine vivranno una settimana piena di brividi e di emozioni. Chi, invece, è già impegnato, potrebbe essere travolto dalla passione. Sul lavoro, invece, è un momento di crescita. I nati sotto il segno della bilancia avrà la possibilità di farsi avanti con la persona per la quale prova interesse. Per il lavoro, invece, serve prudenza in attesa di nuove prospettive.

Settimana positiva per scorpione, capricorno e acquario

Per lo scorpione è finalmente arrivato il momento di aprire il proprio cuore all’amore ed essere più positivi. Nonostante la diffidenza, è arrivata l’ora di fidarsi un po’ degli altri e non precludersi niente. Nel lavoro, tutto procede a gonfie vele. Settimana positiva per i nati sotto il segno del capricorno. Favoriti i nuovi incontri. Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’estate è il momento di aprire il proprio cuore e chi ha già una persona, potrà rafforzare l’intesa. Nel lavoro è arrivato il momento di fare una scelta dopo settimane di dubbi e perplessità. Per i nati sotto il segno dell’acquario, l’amore promette importanti novità. Chi ha voglia di riavvicinarsi ad una persona potrà finalmente farlo mentre le coppie ritroveranno il proprio equilibrio. Sul lavoro, infine, potrebbe esserci un’importante novità con la realizzazione di un grande progetto.

