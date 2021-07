Oroscopo Paolo Fox settimanale 26-31 luglio 2021/ Classifica, segni in crisi: ariete, toro, leone, pesci…

Oroscopo Paolo Fox dal 26 al 31 luglio 2021: la classifica settimanale

Non sarà una settimana molto tranquilla per ariete, toro, gemelli, leone, sagittario e pesci secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che vanno dal 26 al 31 luglio. Anche oggi, infatti, torna l’appuntamento con i consigli delle stelle che l’astrologo più famoso d’Italia pubblica sul settimanale DiPiù Tv. L’ultima settimana di luglio sarà decisamente più pesante per i segni su citati a differenza di cancro, vergine, bilancia, scorpione, capricorno e acquario che, invece, dovrebbero vivere una settimana più tranquilla. Ma cosa riservano nel dettaglio le stelle? Andiamo a scoprire tutto con Paolo Fox che, come sempre, invita a verificare sul campo.

Oroscopo Paolo Fox: settimana flop per ariete, toro e gemelli

Periodo di riflessione in amore per i nati sotto il segno dell’ariete. I single che hanno cominciato una frequentazione nelle scorse settimane ci sono tanti dubbi da risolvere. Secondo l’oroscopo Paolo Fox situazione decisamente più tranquilla per chi ha una storia d’amore che dura da tempo. Nel lavoro, pur essendoci tanti progetti, serve comunque pazienza. I single nati sotto il segno del toro avranno la possibilità di fare nuovi incontri che potrebbero tramutarsi in amore, ma è necessario avvicinarsi agli altri senza pregiudizi. Le coppie, invece, dovranno fare attenzione alle discussioni. Nel lavoro potrebbe saltare qualche progetto importante. I single dei gemelli potrebbero perdere la pazienza. Sarà una settimana di pausa per l’amore mentre le coppie potrebbero fare i conti con alcuni malintesi. Servirà tranquillità anche nel lavoro.

Nervosismo per leone, sagittario e pesci. Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati sotto il segno del leone, innamorarsi, non è mai facile. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi ha da poco iniziato una frequentazione e aspetta che sia l’altra persona a prendere l’iniziativa, dovrà essere molto cauto. Anche per le coppie l’amore non promette scintille. Momento molto frenetico sul lavoro con tante idee da realizzare. Il sagittario potrebbe prendere un abbaglio pensando di aver trovato l’amore della vita di fronte ad un’amicizia da vivere con spensieratezza. Le coppie, invece, potrebbero correre il rischio di annoiarsi. Vanno meglio ne cose nel lavoro dopo il periodo è particolarmente florido. Infine, i nati sotto il segno dei pesci metteranno in discussione le proprie scelte sentimentali. Per qualsiasi decisione, tuttavia, servirà un po’ di prudenza. Nel lavoro, la stanchezza di fa sentire e sarebbe il caso di perndere qualche settimana di stop.

