Oroscopo Paolo Fox settimanale 26 novembre – 2 dicembre 2022/ Ariete, Toro e…

Come ormai di consueto, andiamo a scoprire l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni dal 26 novembre al 2 dicembre per tutti i segni. Tra amore, fortuna, lavoro e salute andiamo a scoprire cosa riserverà l’oroscopo nell’ultima settimana di novembre. Ecco allora le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Settimana eccellente per i single del segno. Se hai puntato la persona giusta riuscirai ad ottenere quello che vuoi. Impegni di lavoro o familiari possono allungare i tempi di un incontro. Venere è favorevole e le relazioni sono favorite. Per alcune coppie gli inizi di ottobre sono stati pesanti. Le coppie che stanno ancora insieme devono recuperare e voltare pagina. Stelle importanti sul lavoro per chi vuole iniziare a sperare in un 2023 migliore. Chi ha aperto da poco un’attività recupererà presto. Giove tornerà attivo nei prossimi giorni.

Tre stelle per i nati sotto il segno del Toro. Il mese di novembre ha creato troppe tensioni. Se non sei più innamorato cerca di parlare chiaro. Dalla metà di dicembre potrai recuperare un rapporto di coppia che nell’ultimo periodo ti ha fatto soffrire. Sul lavoro serve una pausa. Ci sono state discussioni ad inizio novembre e qualcosa può essersi interrotto. Chi non ce l’ha fatta non deve tornare sui suoi passi.

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, per i single Venere sarà ancora in opposizione. Ci sarà tempo per recuperare. Fai attenzione alla giornata di mercoledì. Chi vive un amore a distanza sta soffrendo molto ma una soluzione sarà in arrivo. Buone novità in arrivo per chi vuole un figlio. Nuovi progetti possono partire questa settimana ma ci saranno ancora opposizioni planetarie da schivare. Per fortuna arriverà un miglioramento ma non nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Tre stelle per i nati sotto il segno del Cancro. I legami nati in questa fase sono positivi. Attenzione a non perdere tempo con persone già legate o troppo lontane. Con Leone, Ariete e Bilancia ci sarà qualche disputa. Agitazione alta per le coppie nel fine settimana. Sarà consigliato mantenere la calma. Se avete vissuto una crisi, nel mese di dicembre ci saranno verifiche importanti. Sul lavoro a dicembre potrebbe concludersi una collaborazione infruttuosa. Non sprecare il tuo tempo con chi non ha nulla da darti.











