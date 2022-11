Oroscopo Paolo Fox settimanale 26 novembre – 2 dicembre 2022/ Leone, Vergine e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 26 novembre – 2 dicembre 2022: le previsioni per Leone e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox settimanale, attraverso il Settimanale Dipiùtv, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dal 26 novembre al 2 dicembre. Tutti sperano di poter trascorrere una settimana all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su giornate effettivamente rilassanti e divertenti magari in compagnia di qualche amico o anche della nostra dolce metà. Che settimana sarà per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Cinque stelle per i nati sotto il segno del Leone. Venere è ancora attiva per alcuni giorni. Entro la fine dell’anno si possono raggiungere ottimi risultati. Le tensioni e le emozioni delle ultime settimane si sono riversate nel rapporto di coppia. Se la coppia è forte non ci sarà nessun problema e si potrà ripartire alla grande. Il fine settimana porterà qualche emozione in più. Nel mese di dicembre ci saranno cambiamenti importanti sul lavoro. Quello che non sembrava andare bene un mese fa ora va meglio e potrebbe arrivare una bella intuizione.

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Continua la fase di recupero anche se lenta. Venere tornerà favorevole dal prossimo sabato. Chi vive un periodo di crisi deve attendere tempi migliori. Giornate interessanti sul lavoro. Una proposta potrebbe essere portata avanti tra lunedì e martedì.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 26 novembre- 2 dicembre 2022: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, una relazione nata da poco tempo andrebbe chiarita. Meglio agire prima della metà di dicembre perché poi tutto potrebbe sembrare più difficile da risolvere. Le coppie stabili fanno progetti anche se mancano i soldi. Entro la fine del mese bisognerà affrontare un passo importante. Da questa estate la vita professionale appare in subbuglio e dicembre non porterà grandi novità. Entro la primavera sarà possibile cambiare.

Tre stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Per i single, l’amore può tornare importante in questo mese. Chi ha vissuto da poco una separazione sarà diffidente. Nei rapporti di coppia c’è stata una crisi. Dalla prossima settimana sarà possibile affrontare argomenti spinosi. Avrai dei dubbi nel tuo rapporto con Toro e Leone. Sul lavoro stai pensando a come cambiare visto che non ti senti più soddisfatto. In questi giorni dovrai fare attenzione in particolare ai soldi.

