Oroscopo Paolo Fox settimanale 26 novembre – 2 dicembre 2022/ Sagittario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 26 novembre – 2 dicembre 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox settimanale, attraverso il Settimanale Dipiùtv, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dal 26 novembre al 2 dicembre. Tutti sperano di poter trascorrere una settimana all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su giornate effettivamente rilassanti e divertenti magari in compagnia di qualche amico o anche della nostra dolce metà. Che settimana sarà per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Venere è ancora nel segno e per questo potrai vivere l’amore in maniera serena. Chi non vive relazioni stabili deve fare introspezione per capire se sta puntando sulla persona giusta. Se ti piace una persona e sei ricambiato cerca di incontrarla ora. Le coppie che hanno affrontato malumori possono trovare una soluzione civile per andare avanti. E’ un ottimo momento per chi vuole intraprendere un nuovo percorso professionale. Puoi programmare con facilità gli eventi e i cambiamenti di lavoro che desideri.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Tra qualche giorno Venere sarà nel segno e aumenterà il tuo fascino. Smetti di pensare soltanto al lavoro. Le coppie che vogliono relazionarsi in maniera diretta stanno pensando già a quello che c’è da fare in vista del prossimo anno. Settimana utile per nuovi riscontri, occasioni per chi cerca qualcosa di valido fuori dal suo ambiente.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 26 novembre- 2 dicembre 2022: le previsioni per Acquario e Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le emozioni torneranno protagoniste per i single. Potresti essere coinvolto in una relazione intrigante. Con Venere favorevole le relazioni sono migliorate. C’è chi ha pensato di cambiare casa e mettersi gioco in altri ambienti. Sul lavoro, sei pronto ad esplorare nuovi orizzonti. Se devi fare incontri per questioni di lavoro sarebbe il caso di agire quando la Luna si troverà nel segno, lunedì e martedì.

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Alcuni Pesci in crisi da mesi non hanno ritrovato il giusto equilibrio. Una delusione potrebbe avere i giorni contati. Non è escluso il ritorno di un ex. Per chi ha vissuto un tradimento sarà difficile recuperare la fiducia persa. Sul lavoro farai progetti importanti nella seconda parte di dicembre. Parla chiara quando la Luna sarà nel segno nella giornata di giovedì.













