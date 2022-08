Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 agosto-2 settembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 agosto-2 settembre 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Come sarà la settimana a cavallo tra agosto e settembre per tutti i segni zodiacali secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale? Chi di loro trascorrerà la settimana al top con cinque stelle e chi invece un po’ sottotono con tre stelle o ancora meno? L’astrologo ha divulgato le sue previsioni attraverso la rivista DiPiUtV. La settimana del Leone sarà da cinque stelle i single nati sotto il segno del Leone potranno sfruttare la presenza di Venere nel loro segno fino al 5 settembre mentre per coloro impegnati in una coppia il consiglio dell’astrologo è quello di sfruttare questa presenza e di addentrarsi in scelte molto serie.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 agosto 2022/ La giornata di Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanalei nati sotto il segno della Vergine affronteranno una settimana da ben quattro stelle, per tutti i single c’è la possibilità di rimanere stregati da un incontro casuale e inaspettato, mentre coloro impegnati in una relazione di coppia si potranno preparare ad una buona passionalità anche se dovranno fare molta attenzione al lavoro che potrebbe tenere lontana la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 agosto 2022/ Previsioni Capricorno, Acquario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 agosto-2 settembre 2022: le previsioni di Bilancia e Scorpione

Secondo l‘Oroscopo Paolo Fox settimanale i nati sotto il segno della Bilancia single potranno avere intuizioni vivaci e voglia di fare nuove conoscenze grazie anche alla presenza di Mercurio nel proprio segno. Mentre per coloro impegnati in una relazione di coppia, chi è riuscito a resistere alle difficoltà degli scorsi mesi adesso scoprirà un po’ di tranquillità. Sul lavoro i nati sotto il segno della Bilancia dovranno cercare delle soluzioni a delle trattative non facili da gestire. I nati sotto il segno dello Scorpione single dovranno stringere i denti, settembre per loro sarà un mese molto importante che non gli permetterà di fare dei grandi incontri, mentre per chi è impegnato all’interno di una relazione sarà opportuno attendere la prossima settimana, quando ci si potrà liberare da una persona non piacevole da frequentare. Per quanto riguarda la professione, da settembre ci sarà un ottimo cielo per portare nella vita di questo segno zodiacale numerose novità, anche se tutto questo sarà abbastanza impegnativo.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 agosto-2 settembre 2022/ Sagittario, Acquario, Pesci e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA