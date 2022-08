Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 agosto-2 settembre 2022/ Sagittario, Acquario, Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 agosto-2 settembre 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Come sarà la settimana a cavallo tra agosto e settembre per i segni del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale? Chi tra questi segni zodiacali riuscirà ad avere una settimana al top e chi invece dovrà fronteggiare dei problemi per via della posizione delle stelle avversa? I Sagittario avranno una settimana da ben quattro stelle in cui tutti coloro impegnati in una relazione dovranno superare qualche tensione. L’astrologo consiglia a tutte le coppie che nei giorni scorsi hanno avuto qualche dubbio di parlare subito tra di loro. Meglio per quanto riguarda il lavoro soprattutto per i professionisti autonomi che ben presto riceveranno un bel riconoscimento.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale i nati sotto il segno del Capricorno potranno avere un recupero emotivo a partire dalla prossima settimana mentre per coloro impegnati in una relazione di coppia potrebbe sorgere qualche dubbio. Sul lavoro questo segno zodiacale potrebbe iniziare a valutare di intraprendere un nuovo progetto, che potrebbe essere si faticoso ma successivamente potrebbe portare a degli ottimi risultati.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 agosto-2 settembre 2022: le previsioni di Acquario e Pesci

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale i nati sotto il segno dell’Acquario single potrebbero riscontrare da questa settimana meno contrasto nell’amore mentre sul lavoro per tutti gli appartenenti a questo segno zodiacale si è manifestato il rischio di aver lavorato a lungo per un progetto di poco valore.

Tutti i nati sotto il segno dei Pesci impegnati in una relazione di coppia dovranno evitare dei conflitti per il bene della coppia. Sul lavoro questo segno zodiacale dovrà fare buon viso a cattivo gioco e accettare di fare qualcosa anche se non ne è pienamente convinto. Inoltre, al momento per questo segno zodiacale sarà difficile fare scelte decisive.

