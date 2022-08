Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 agosto-2 settembre/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 agosto-2 settembre 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Come sarà la settimana a cavallo tra agosto e settembre per tutti i segni zodiacali secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale? L’astrologo ha divulgato le sue previsioni sul settimanale DiPiùTv. Per gli Ariete la settimana si prevede discretamente buona con un punteggio attribuito dall’astrologo di ben quattro stelle. I single potrebbero rivivere qualche questione irrisolta, soprattutto tra lunedì e mercoledì. mentre per chi è impegnato in una relazione di coppia sarà possibile qualche controversia a inizio settimana.

Il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale è quello di non discutere di cose irrisorie e di utilizzare un po’ di sana diplomazia. Quattro stelle anche per i nati sotto il segno del Toro, anche se coloro impegnati in una relazione potrebbero scontrarsi con Venere contraria. Per quanto riguarda la professione invece, questo segno zodiacale dovrà presto iniziare a fare nuovi progetti, anche se necessariamente tutto dovrà essere verificato.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 agosto-2 settembre 2022: le previsioni di Gemelli e Cancro

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale i nati sotto il segno dei Gemelli affronteranno una settimana da 5 stelle. Tutti i single grazie alla presenza di Mercurio favorevole potrebbero ben presto iniziare a trovare una persona degna del loro interesse mentre sul capo professionale, nonostante il periodo di verifica, tutto sarà protetto dal transito di Giove.

Una settimana sottotono, con tre stelle per il segno del Cancro, probabilmente per i single non è ancora arrivato il tempo per amare, mentre per coloro già impegnati in una relazione di coppia sarà possibile sistemare qualche conto rimasto in sospeso. Poche novità per il Cancro anche sul piano professionale, questo segno zodiacale al momento dovrebbe prendersi un momento di pausa e attendere i progetti che al momento sono in ballo.

