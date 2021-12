Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 dicembre 2021-2 gennaio 2022/ Classifica segni flop

Oroscopo Paolo Fox dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022: la classifica settimanale

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per l’ultima settimana dell’anno 2021 che va dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022, trovate online, non promettono dei giorni totalmente sereni per i nati sotto il segno dell’Ariete, Gemelli, Cancro, Leone e Bilancia. La settimana inizia in salita per i nati sotto il segno dell’Ariete, che potrebbero accusare stanchezza già da lunedì. L’amore non manca, ma siete troppo presi dal lavoro. Il capodanno promette bene. Per quanto riguarda il lavoro, non sono previste svolte radicali. Per i Gemelli è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle le storie d’amore che non sono andate bene: siate più riflessivi rispetto al passato. A Capodanno è meglio non agitarsi. Per quanto riguarda il lavoro, tra gennaio e febbraio potrebbero esserci delle discussioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 dicembre 2021/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni

Giorni sottotono per Cancro, Leone e Bilancia. Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno del Cancro soffrono la presenza di Venere in opposizione: troppi pensieri, siete un po’ insoddisfatti della vostra vita sentimentale. A volte, però, siete troppo esigenti con il vostro partner. Per quanto riguarda il lavoro, nei primi mesi del 2022 ci saranno questioni da risolvere, ma le soluzioni stanno arrivando. Per il Leone la settimana promette bene per le relazioni, fatevi desiderare. Attenzione alle giornate di mercoledì e a Capodanno. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno è in opposizione: avete bisogno di cambiamento. La Bilancia risente ancora di una storia d’amore poco trasparente: è arrivato il momento di andare avanti e lasciare il passato alle spalle. Rilassatevi e non fate scelte affrettate. Cambiamenti in arrivo sul lavoro: le idee non mancano, come le discussioni…

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, segni flop oggi 23 dicembre/ Toro, cancro, capricorno...Oroscopo Paolo Fox, segni top oggi 23 dicembre/ Ariete, gemelli, vergine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA