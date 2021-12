Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 dicembre 2021-2 gennaio 2022/ Classifica segni top

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

Cosa ci svela l’oroscopo Paolo Fox per l’ultima settimana del 2021 e i primi giorni del nuovo anno? Quali segni zodiacali vivranno giorni sereni e felici durante la settimana che va dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022? Come ogni settimana, a fornire indicazioni su come andrà la sfera sentimentale e professionale dei segni zodiacali è l’oroscopo Paolo Fox. Nelle previsioni del noto astrologo, trovate online, i nati sotto il segno del Toro, Vergine, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci vivranno una settimana decisamente serena. In questa settimana la Venere è in buono aspetto per il Toro: anche una storia nata per gioco può diventare importante. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna cambiare delle strategie. Venere è dalla parte della Vergine: l’amore promette grandi cose, nuovi incontri all’orizzonte. Attenzione al nervosismo attorno al 31 dicembre.

Sagittario, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Lavoro, amore, salute: nuove chance in amore, mentre il lavoro...

Giorni Top per Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno dello Scorpione vivranno una settimana molto positiva: è arrivato il momento di lasciarsi andare in amore. Per quanto riguarda il lavoro, mercoledì la Luna sarà dalla vostra parte. Per Capodanno i nati sotto il segno del Sagittario devono cercare di divertirsi, la Luna sarà dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro agli inizi del 2022 potrete vivere nuove emozioni. Momento positivo in amore per il Capricorno: Venere porta molte novità, è il momento di farvi avanti! Sul lavoro: nuove responsabilità e nuovi cambiamenti in arrivo.In amore negli ultimi mesi l’Acquario ha vissuto problemi e complicazioni, ma presto arriveranno le soluzioni. Sul lavoro attenzione ai dubbi nella giornata di mercoledì. Per i Pesci è arrivato il momento di lasciarsi andare alle emozioni. A Capodanno lasciate da parte le negatività. Giove sarà dalla vostra parte per molte settimane a partire dalla fine di dicembre.

