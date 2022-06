Oroscopo Paolo Fox, settimanale 27 giugno-3 luglio 2022/ Passione per Acquario e…

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 27 giugno – 3 luglio 2022: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Quali sono le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale? Quali saranno i segni più fortunati in amore? Chi concluderà questo mese con una bella soddisfazione professionale? Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. I single possono lasciarsi andare alla passione e le storie che nascono ora sono destinate a diventare importanti. Venere è dalla tua parte e quindi potrai ritrovare la serenità. Sul lavoro, cerca di aprirti a nuove opportunità, non isolarti. Le stelle ti premieranno.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. In amore è arrivato il tempo del perdono. Dovrai mantenere la calma e nella giornata del 29 giugno potrai lasciarti andare alle emozioni. Sul lavoro potrai avere problemi di soldi. In arrivo delle importanti opportunità nei prossimi mesi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, uno dei segni più fortunati di questa settimana sarà il Gemelli. Venere è dalla tua parte e sarà importante prendere decisioni importanti. Sono favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro sono in arrivo delle belle novità. Tutto dipende però dalla tua volontà.

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 27 giugno – 3 luglio 2022: le previsioni per Leone, Vergine e Cancro

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 giugno a domenica 3 luglio proseguono con i segni del Cancro, Leone e Vergine. Settimana poco favorevole per i nati sotto il segno del Cancro. In amore il passato non è stato semplice e hai dovuto fare i conti con tante difficoltà. Sul lavoro arriverà a fine mese una bella intuizione. Marte e Giove saranno dissonanti e dal punto di vista economico bisogna fare particolare attenzione. Cerca di evitare di usare l’arma della fretta. Quattro stelle invece per i nati sotto il segno del Leone.

Buone notizie per l’amore perché Venere, Giove e Marte sono dalla tua parte e tu ora sei molto più affascinante rispetto al passato. Bene le giornate di sabato e domenica perché anche la Luna sarà dalla tua parte. Sul lavoro è partito un progetto a cui tenevi tanto. Ogni problema si può superare con pazienza e calma. Quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. In amore hai timore di rimetterti in gioco dopo la delusione subita ma non devi annegare nella malinconia. Sul lavoro avrai l’opportunità di chiudere patti e alleanze ma cerca di fare chiarezza e di programmare bene le cose.

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 27 giugno – 3 luglio 2022: le previsioni per Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 giugno al 3 luglio sarà meglio che i nati sotto il segno della Bilancia evitino discussioni. Venere è dalla tua parte ma devi fare chiarezza in amore. Bene e intriganti i rapporti con i nati sotto il segno dell’Acquario e dei Gemelli. Sul lavoro, cerca di guardare al futuro con ottimismo e serenità. Quattro stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Il cielo in amore promette grandi cose, ma l’amore sarà ancora più soddisfacente dalla seconda metà di luglio quando Venere tornerà dalla tua parte. Occhio alla giornata di sabato perché non avrai tanta pazienza.

Difficoltà in arrivo secondo Paolo Fox per i nati sotto il segno del Sagittario. Venere è opposta e in amore le cose non vanno tanto bene. Ascolta il tuo cuore e risolvi una situazione che ti sta a cuore. Sul lavoro hai tantissimi progetti ma devi pianificare prima di iniziare. Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Sul lavoro dovrai accontentarti mentre in amore tutto procede a gonfie vele. Inizio di settimana positivo in amore per Acquario. Secondo Paolo Fox, dovrai lasciarti andare alla passione. Grandi novità in amore per Pesci nella giornata di mercoledì e giovedì. Vantaggi professionali all’orizzonte.











