Oroscopo Paolo Fox settimanale 28 febbraio-6 marzo 2022/ Classifica segni Flop: toro…

Oroscopo Paolo Fox dal 28 febbraio al 6 marzo 2022: la classifica settimanale

Paolo Fox torna protagonista delle previsioni per la settimana dal 28 febbraio al 6 marzo. Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox pubblicate dal settimanale DiPiù Tv e dall’App Astri, nella settimana che comincerà domani e che farà partire ufficialmente il countdown per l’inizio della primavera, ci saranno alcuni segni che dovranno rimboccarsi le maniche, munirsi di pazienza e affrontare dei giorni non totalmente favoriti dalle stelle.

Per i nati sotto il segno del toro, cancro, leone, scorpione, sagittario e acquario, infatti, la settimana dal 28 febbraio al 6 marzo sarà potrebbe riservare delle sorprese. Invitandovi sempre a verificare e a non credere all’oroscopo come insegna Paolo Fox, andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: giorni pesanti per toro, cancro e leone

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 28 febbraio al 6 marzo, i nati sotto il segno del toro saranno alle prese con decisioni importanti. In amore è arrivato il momento di dedicere se sia il caso di portare avanti una storia oppure chiudere definitivamente. Sul lavoro, la scelta potrebbe essere necessaria di fronte ad alcuni cambiamenti. Attenzione alle finanze. Amore ancora tra alti e bassi per i nati sotto il segno del cancro che dovranno pazientare un po’ per ritrovare un po’ di serenità in coppia se sono già impegnati o per incontrare nuove persone con cui iniziare un’ipotetica storia.

Qualche piccolo problema in amore per i nati sotto il segno del leone. Se una storia non funziona, inutile portarla avanti. Forse è meglio chiuderla aspettando un cielo più favorevole per i sentimenti. Sul lavoro, la stanchezza potrebbe cogliervi, ma è solo un momento. I prossimi mesi dovrebbero essere più sereni.

Oroscopo Paolo Fox: giorni flop per scorpione, sagittario e capricorno

Giorni sottotono per i nati sotto il segno dello scorpione secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. In amore, dopo aver dato tanto senza ricevere in cambio ciò che vi aspettavate, potrebbero esserci momenti di tensione. Anche sul lavoro, la situazione non è del tutto tranquilla. Nell’aria si respira un po’ di agitazione e potreste sentirvi costantemente sott’accusa. Per i nati sotto il segno del sagittario che hanno da poco dovuto affrotnare una separazione, non sarà facile lasciarsi l passato alle spalle, ma è arrivato il momento di farlo. Sul lavorom invece, non escludete, a priori, cambiamenti che, in futuro, potrebbero rivelarsi molto interessanti.

Infine, per i nati sotto il segno del capricorno, i giorni dal 28 febbraio al 6 marzo, saranno altalenanti. In amore, la situazione è complessivamente serena anche se non manca mai un po’ di diffidenza. Sul lavoro, invece, è arrivato il momento di caprire se sia i caso di portare avanti o meno un progetto.



