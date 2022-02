Oroscopo Paolo Fox settimanale 28 febbraio-6 marzo 2022/ Classifica segni Top: pesci…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 28 febbraio al 6 marzo 2022

Come sarà la settimana dal 28 febbraio al 6 marzo per le stelle? Quali segni saranno accompagnati da un cielo favorevole per tutta la settimana e quali, invece, dovranno affrontare delle nubi all’orizzonte in vista di un cielo più sorridente? Come ogni domenica, anche oggi, torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che, attraverso il settimanale DiPiù Tv e l’App Astri svela quali segno avranno una settimana top e quali, invece, avranno sette giorni flop.

A godere di un cielo favorevole, nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo, saranno i nati sotto il segno dell’ariete, gemelli, vergine, bilancia, acquario e pesci. Andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: giorni top per ariete, gemelli e vergine

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno dell’ariete avranno una settimana positiva in tutti i settori della loro vita. In amore, le stelle tornano a sorridere e potete ricominciare a guardare con fiducia al futuro. Attenzione, però, alle persone che, in passato, hanno tradito la vostra fiducia. Forse, è arrivato il momento di allontanarle. Settimana positiva anche sul lavoro dove per l’ariete potrebbe finalmente arrivare una riconferma attesa da tempo.

In amore, i nati sotto il segno dei gemelli hanno la possibilità di costruire una storia d’amore. Se una relazione è iniziata da poco, ci sono tutti i preussposti per pensare di costruire qualcosa di importante. Se avete, tuttavia dei dubbi, valutate con attenzione. Sul lavoro, la situazione sta decisamente migliorando. Periodo buono per l’amore anche per la vergine. I nati del single, anche se non hanno ancora voglia d’impegnarsi, hanno la possibilità di avere successo con una persona che vi interessa. Sul lavoro, una novità potrebbe arrivare presto.

Oroscopo Paolo Fox: giorni sereni per bilancia, acquario e pesci

Settimana positiva per i nati sotto il segno della bilancia secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. In amore, sta finalmente cambiando qualcosa. Chi, in passato, ha chiuso il proprio cuore, ha la possibilità di fare nuovi incontri e aprirsi a nuove emozioni. Giorni tranquilli anche sul lavoro. Dopo un periodo particolare, i nati del segno possono pensare al futuro con più tranquillità. Giorni tranquilli in amore per i nati sotto il segno dell‘acquario. Soprattutto i single avranno la possibilità di fare tanti, nuovi incontri. Sul lavoro è arrivato il momento di guardarsi intorno.

Infine, settimana top anche per i nati sotto il segno dei pesci. L’amore spinge i nati del segno già impegnato a cercare chiarezza per evitare storie che, in futuro, potrebbero riservare amare sorprese. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta allettante da cogliere al volo.



