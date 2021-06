Oroscopo Paolo Fox settimanale 28 giugno-4 luglio 2021/ Classifica segni flop: toro..

Oroscopo Paolo Fox dal 28 giugno al 4 luglio 2021: la classifica settimanale

Una settimana decisamente sottotono quella che va dal 28 giugno al 4 luglio, secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox pubblicate dal settimanale DiPiù Tv per ariete, toro, gemelli, bilancia, capricorno e acquario. Come ogni settimana, torna l’appuntamento con le previsioni dell’astrologo più famoso della televisione italiana che dispensa consigli, da verificare sul campo, per affrontare i prossimi sette giorni. Cosa riservano, dunque, nel dettaglio le stelle? Quali, tra i sei segni interessati da una settimana flop, dovrà munirsi di pazienza? Andiamo a scoprire tutto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 giugno 2021/ Amore, lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario...

Oroscopo Paolo Fox: settimana flop per ariete, toro e gemelli

Qualche nuvola in amore per i nati sotto il segno dell’ariete che dovranno munirsi di pazienza in attesa di cambiamenti. In arrivo, tuttavia, nuovi incontri che porteranno positività. Sul lavoro, non mancherà un po’ di nervosismo anche se potrebbe arrivare una risposta che aspetti da tempo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox arrivato il momento dei chiarimenti per il toro, soprattutto se ha vissuto una storia d’amore con una persona poco chiara e sincera. Periodo di cambiamenti sul lavoro e non mancherà un po’ di nervosismo. Gemelli insoddisfatti in amore. I nati sotto questo segno cercano il feeling con il partner che fatica ad arrivare. Sul lavoro, possibili riconferme ed entro l’estate potrebbe anche arriva una nuova occasione da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 giugno 2021/ Previsioni Ariete, Sagittario e Leone...

Giornate negative per bilancia, capricorno e acquario

Settimana pesante in amore per i nati sotto il segno della bilancia che potranno vivere momenti più sereni nel corso del mese di luglio. Momento decisamente poco positivo anche sul lavoro, ma la parola d’ordine è non abbattersi perché potrebbero presto arrivare delle novità. Problemi di coppia in amore per il capricorno che non scenderà a compromessi con il partner. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox pesantezza anche sul lavoro dove sei convinto di avere incarichi troppo pesanti e poco redditizi. Prova ad avere pazienza in attesa di momenti più favorevoli. Dubbi e incertezze in amore per i nati sotto il segno dell‘acquario che comincia ad essere intollerante nei confronti di tutto e tutti. Agitazione anche sul lavoro dove potrebbe arrabbiarti facilmente. Almeno fino alla metà di luglio, tuttavia, cerca di avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 28 giugno-4 luglio 2021/ Classifica segni Top: pesci..





© RIPRODUZIONE RISERVATA