Oroscopo Paolo Fox settimanale 28 giugno-4 luglio 2021/ Classifica segni Top: pesci..

Oroscopo Paolo Fox dal 28 giugno al 4 luglio 2021: la classifica settimanale

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, pubblicate dal settimanale DiPiù Tv forniscono consigli su come sarà la settimana che va dal 28 giugno al 4 luglio. L’estate è ormai entrata nel vivo, ma quali segni vivranno i prossimi giorni all’insegna delle belle emozioni e delle grandi novità professionali? Secondo le previsioni di PaoloFox, il cancro, il leone, la vergine, lo scorpione, il sagittario e i pesci vivranno una settimana decisamente serena e positiva, ma cosa riservano nel dettaglio le previsioni dell’astrologo più famoso della televisione italiana? Andiamo a scoprirlo insieme.

Oroscopo Paolo Fox: settimana top per cancro, leone e vergine

Settimana positiva in amore per i nati sotto il segno del cancro per i quali è arrivato il momento di abbandonare la timidezza e lasciarsi andare. I single potrebbero aver già fatto un incontro speciale. Momento buono anche sul lavoro. Ci sono le condizioni per iniziare a fare progetti da attuare in autunno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox favoriti i nuovi incontri per il leone che si appresta a vivere una settimana tranquilla sia per i sentimenti che per il lavoro. Favorita la nascita di nuovi amori che potrebbero essere sensuali e passionali. Sul lavoro, hai sempre voglia di primeggiare e sei pronto a concretizzare nuove idee. Non sono da escludere spese per la casa. Per i nati sotto il segno della vergine, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, state cercando delle risposte ed entro la fine di luglio potrebbe arrivare una notizia positiva.

Giorni tranquilli per scorpione, sagittario e pesci

Lo scorpione ha voglia di chiarezza e dopo aver aspettato che le promesse fatte da altri fossero rispettate, vi sentirete finalmente liberi di dire tutto ciò che vi passa per la testa. La giornata di domenica potrebbe essere caratterizzata da un po’ di nervosismo. Il sagittario troverà finalmente il coraggio di lasciarsi andare e di vivere le emozioni senza paura. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox snche per il lavoro sarà una settimana promettente soprattutto se nei mesi precedenti avete lavorato duramente. L’amore è nella vita dei nati sotto il segno dei pesci che riusciranno a farsi avanti con una persona. Grande energia sul lavoro anche se serve un po’ di concentrazione.

